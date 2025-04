Kinh ngạc máy bay chở khách siêu thanh độ ồn ngang máy sấy tóc

Tập đoàn COMAC đặt mục tiêu định nghĩa lại vận tải siêu thanh với máy bay chở khách C949 tốc độ 1,6 Mach (gần 2.000 km/h), hứa hẹn tầm bay xa hơn và giảm đáng kể tiếng ồn so với máy bay siêu thanh Concorde. Nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu cho C949 là tăng 50% phạm vi hoạt động so với Concorde, từ 7.200 km lên 10.900 km, hướng đến giảm tiếng nổ siêu thanh xuống mức 83,9 PLdB, tương đương với âm thanh của máy sấy tóc.



Việc giảm tiếng ồn xuống chỉ bằng 1/20 so với tiếng nổ như sấm của Concorde sẽ giúp C949 vượt qua các rào cản pháp lý từng ngăn chuyến bay siêu thanh diễn ra trên đất liền.



Thân máy bay C949 có thể thay đổi hình dạng với phần giữa cong theo kiểu camber ngược giúp giảm sóng xung kích, ngăn chúng biến thành tiếng nổ ồn ào.



Phần mũi dài giống cây kim chia sóng xung kích dẫn đầu thành ba xung nhẹ hơn, trong khi những chỗ phồng khí động học gần động cơ giúp phân tán nhiễu động khí thải, nhờ đó giảm nhẹ tiếng nổ. Thiết kế còn bao gồm một số điều chỉnh quan trọng như hệ thống nhiên liệu có thể di chuyển 42.000 kg giữa 7 thùng để duy trì sự cân bằng và tối ưu hóa trọng tâm khi bay. COMAC là một doanh nghiệp quốc doanh được thành lập vào năm 2008, có trụ sở tại Thượng Hải, nhằm mục tiêu phát triển ngành hàng không thương mại của Trung Quốc. Công ty nổi tiếng với dòng tàu bay C919, mẫu máy bay thân hẹp đầu tiên được thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc, hứa hẹn sẽ cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của các hãng máy bay nổi tiếng khác. Cuối năm 2024, ông Ngụy Ứng Bưu - Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn COMAC đã tiếp kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại đây, ông thể hiện tập đoàn COMAC mong muốn đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Việt Nam để đưa máy bay của họ vào khai thác tại nước ta. Ảnh: VGP Mời độc giả xem thêm video Ngắm máy bay điện chở khách đầu tiên thế giới được cấp phép

