Diễn viên Hoàng Yến: "Anh ấy dọa giết, cả nhà tôi sống trong lo sợ"

Ồn ào giữa diễn viên Hoàng Yến và người chồng cũ thứ 4 - Cao Thắng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Chiều ngày 25/6, Hoàng Yến livestream về vụ việc bị chồng cũ hành hung xảy ra chiều ngày 22/6.

Hoàng Yến cho biết, trong quá trình chung sống, cô nhiều lần trả nợ cho chồng cũ. Nữ diễn viên một lần nữa khẳng định cô bị chồng cũ bạo hành không ít lần. Tuy nhiên, Hoàng Yến vẫn luôn nhẫn nhịn.

Hoàng Yến nhận sai trong cuộc hôn nhân với Cao Thắng. “Tôi sai vì yêu thương không đúng cách. Tôi nghĩ sẽ cảm hóa một người con người như Thắng bằng tình cảm chân thành. Tuy nhiên, tôi không hiểu được rằng cùng tư duy, suy nghĩ mới có cái kết tốt đẹp”, cô nói.

Hoàng Yến lộ diện sau vụ hành hung.

Hoàng Yến cho biết, cô rất muốn có một cuộc đối chất thẳng thắn với Cao Thắng : “Tôi muốn nghe anh ta bức xúc điều gì, muốn phơi bày điều gì, tôi sai ở đâu. Trong khi nói chuyện, tôi phải được bảo vệ bởi anh ta có thể hành hung.

Anh Thắng là người đàn ông tôi hy sinh nhiều nhất cũng là người khiến tôi đau khổ nhất. Trước đó, anh làm rất nhiều điều để tôi tin tưởng đây là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình.

Tôi từng muốn sống hết đời với anh. Vậy mà anh ấy dọa giết cả nhà tôi. Gia đình tôi sống trong hoang mang, lo sợ dù được bảo vệ 24/7. Tôi mong chờ được nói chuyện với anh Thắng”.

Trong buổi livestream, Yến My - con gái đầu lòng của Hoàng Yến có mặt. Yến My cho biết: “Mẹ em sắc sảo, thông minh nhưng trong tình yêu thì không. Mẹ em đã nhẫn nhịn nhiều. Đó là lý do mẹ em bị bạo hành”.

Yến My - con gái của Hoàng Yến.

Yến My nhắn nhủ đến chồng cũ của mẹ. “Nếu chú xem clip này, thì chú còn nhớ, chú từng hứa bảo vệ mẹ cháu không. Cháu cảm ơn chú vì những ngày tháng làm mẹ cháu vui, chăm lo mẹ cháu. Mong đôi bên sẽ giải quyết sự việc trong hòa bình”.