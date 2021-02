Hoàng Yến và chồng thứ 4 mặn nồng thế nào trước khi ly hôn?

Diễn viên Hoàng Yến ly hôn chồng thứ 4 Cao Thắng vào tháng 3/2020 nhưng giữ kín thông tin này. Cao Thắng kém Hoàng Yến 3 tuổi. Trước khi đến với nữ diễn viên, anh chưa từng kết hôn trong khi Hoàng Yến qua 3 lần đò, có hai cô con gái riêng. Cao Thắng không bận tâm đến quá khứ của Hoàng Yến. Vào năm 2016, cả hai làm đám cưới sau vài năm hẹn hò. Cao Thắng được biết đến là người hết mực chiều chuộng Hoàng Yến. Trên trang cá nhân, anh thường dành lời có cánh cho vợ, thậm chí nhiều lần làm thơ tặng Hoàng Yến. Hoàng Yến từng khoe Cao Thắng không nói suông mà có nhiều hành động yêu chiều, quan tâm. Hoàng Yến tâm sự trên Vnexpress, cô luôn được chồng chiều như trẻ con. Mỗi sáng, anh đều rót một cốc nước ấm để trên mặt bàn cho cô. Buổi tối, Cao Thắng luôn lấy thuốc đánh răng giúp Hoàng Yến. Khi qua đường, anh luôn siết chặt tay vợ. Khi Hoàng Yến mang bầu, Cao Thắng hết mực chăm sóc vợ. Năm 2019, Hoàng Yến bất ngờ chia sẻ cuộc hôn nhân của cô gặp trục trặc, tưởng chừng như sẽ tan vỡ nếu như Cao Thắng không nỗ lực hàn gắn. “Đúng là đợt vừa rồi chúng tôi cũng có chút trục trặc tưởng chừng không thể nắm tay nhau nhưng cuối cùng chồng tôi vẫn tha thiết nếu chia tay anh sẽ “cưa” em lại từ đầu. Cơ bản là chồng lúc nào cũng nghĩ tôi xinh đẹp rồi có chút ghen. Bản thân anh ấy giờ cũng làm đẹp vì đơn giản sợ mất tôi”, nữ diễn viên chia sẻ trên Lao động. Hoàng Yến không áp lực giữ chồng dù cô hơn Cao Thắng 3 tuổi. Lần cuối cùng nữ diễn viên chia sẻ về người chồng thứ 4 trên trang cá nhân là vào cuối tháng 10/2020. Khi đó, cô viết: "Tình yêu đích thực là một đóa hoa tuyệt vời, nhưng phải có lòng can đảm thì mới có thể đưa ta tới vực thẳm để hái đóa hoa ấy! Cảm ơn người chồng yêu - người đàn ông duy nhất đã cho tôi lòng can đảm ấy". Phía Cao Thắng vẫn để trạng thái kết hôn với Hoàng Yến trên trang cá nhân cũng như chia sẻ hình ảnh cũ bên nữ diễn viên. Gần đây, Cao Thắng tố Hoàng Yến ngoại tình, ngăn cản anh gặp con gái. Phía Hoàng Yến nhanh chóng phủ nhận lời tố. "Về thủ tục giấy tờ, chúng tôi chính thức không còn là vợ chồng. Tôi không làm gì sai trái. Nếu chồng cũ làm điều gì ảnh hưởng đến mẹ con tôi, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp", nữ diễn viên chia sẻ trên Zing. Xem video "Nhan sắc diễn viên Hoàng Yến sau khi sửa mũi". Nguồn FBNV

Diễn viên Hoàng Yến ly hôn chồng thứ 4 Cao Thắng vào tháng 3/2020 nhưng giữ kín thông tin này. Cao Thắng kém Hoàng Yến 3 tuổi. Trước khi đến với nữ diễn viên, anh chưa từng kết hôn trong khi Hoàng Yến qua 3 lần đò, có hai cô con gái riêng. Cao Thắng không bận tâm đến quá khứ của Hoàng Yến. Vào năm 2016, cả hai làm đám cưới sau vài năm hẹn hò. Cao Thắng được biết đến là người hết mực chiều chuộng Hoàng Yến. Trên trang cá nhân, anh thường dành lời có cánh cho vợ, thậm chí nhiều lần làm thơ tặng Hoàng Yến. Hoàng Yến từng khoe Cao Thắng không nói suông mà có nhiều hành động yêu chiều, quan tâm. Hoàng Yến tâm sự trên Vnexpress, cô luôn được chồng chiều như trẻ con. Mỗi sáng, anh đều rót một cốc nước ấm để trên mặt bàn cho cô. Buổi tối, Cao Thắng luôn lấy thuốc đánh răng giúp Hoàng Yến. Khi qua đường, anh luôn siết chặt tay vợ. Khi Hoàng Yến mang bầu, Cao Thắng hết mực chăm sóc vợ. Năm 2019, Hoàng Yến bất ngờ chia sẻ cuộc hôn nhân của cô gặp trục trặc, tưởng chừng như sẽ tan vỡ nếu như Cao Thắng không nỗ lực hàn gắn. “Đúng là đợt vừa rồi chúng tôi cũng có chút trục trặc tưởng chừng không thể nắm tay nhau nhưng cuối cùng chồng tôi vẫn tha thiết nếu chia tay anh sẽ “cưa” em lại từ đầu. Cơ bản là chồng lúc nào cũng nghĩ tôi xinh đẹp rồi có chút ghen. Bản thân anh ấy giờ cũng làm đẹp vì đơn giản sợ mất tôi”, nữ diễn viên chia sẻ trên Lao động. Hoàng Yến không áp lực giữ chồng dù cô hơn Cao Thắng 3 tuổi. Lần cuối cùng nữ diễn viên chia sẻ về người chồng thứ 4 trên trang cá nhân là vào cuối tháng 10/2020. Khi đó, cô viết: "Tình yêu đích thực là một đóa hoa tuyệt vời, nhưng phải có lòng can đảm thì mới có thể đưa ta tới vực thẳm để hái đóa hoa ấy! Cảm ơn người chồng yêu - người đàn ông duy nhất đã cho tôi lòng can đảm ấy". Phía Cao Thắng vẫn để trạng thái kết hôn với Hoàng Yến trên trang cá nhân cũng như chia sẻ hình ảnh cũ bên nữ diễn viên. Gần đây, Cao Thắng tố Hoàng Yến ngoại tình, ngăn cản anh gặp con gái. Phía Hoàng Yến nhanh chóng phủ nhận lời tố. "Về thủ tục giấy tờ, chúng tôi chính thức không còn là vợ chồng. Tôi không làm gì sai trái. Nếu chồng cũ làm điều gì ảnh hưởng đến mẹ con tôi, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp", nữ diễn viên chia sẻ trên Zing. Xem video "Nhan sắc diễn viên Hoàng Yến sau khi sửa mũi". Nguồn FBNV