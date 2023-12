Hội bạn thân toàn mỹ nhân của Diễm My 9x

Diễm My 9x, Nhã Phương, Võ Hoàng Yến, Thiên Ân, Trang Hý, Thùy Anh… trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia Sao nhập ngũ 2023. Ảnh: FBNV. Cùng sinh năm 1990, Diễm My 9x và Nhã Phương vốn có mối quan hệ thân thiết hơn 10 năm trước. Ảnh: FBNV. Diễm My 9x và Nhã Phương từng đóng phim điện ảnh 1990. Ảnh: Dân Việt. Diễm My cho biết, cô phục Nhã Phương ở sự đam mê vì công việc. Ảnh: Công An TP HCM. Dàn mỹ nhân Sao nhập ngũ 2023 duy trì tình bạn đẹp sau chương trình. Ảnh: FBNV. Khi Diễm My tổ chức lễ ăn hỏi, Võ Hoàng Yến, Thiên Ân, Thùy Anh, Trang Hý trở thành phù dâu. Ảnh: FBNV. Ngoài dàn mỹ nhân Sao nhập ngũ 2023, Minh Tú, Ái Phương, Ninh Dương Lan Ngọc cũng làm phù dâu cho diễn viên Diễm My 9x . Ảnh: FBNV. Diễm My còn thân thiết với Ngọc Thanh Tâm, Khả Ngân, Diệu Nhi, Hoàng Oanh. Ảnh: FBNV.Diệu Nhi và Diễm My trở thành bạn thân sau khi đóng phim Gái già lắm chiêu. Tuy nhiên, cả hai lại rất ít khi đăng ảnh chung hay nói về nhau. Diệu Nhi chia sẻ: "Nhi cảm thấy không phải tương tác ít hay không tương tác trên mạng xã hội là không chơi với nhau đâu. Mạng xã hội chỉ là một phần để mình vui vẻ thôi. Cuộc sống bên ngoài của mình hoàn toàn khác. Và không phải cái gì bên ngoài mình cũng thể hiện hết cho mọi người thấy". Ảnh: FBNV. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

