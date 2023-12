Diễm My 9x khoe ảnh cưới xinh ngất ngây

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Diễm My 9x vừa khoe loạt ảnh cưới mới nhất. Ngoại hình cô dâu nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ và bạn bè. Nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" xinh như công chúa trong chiếc váy cưới trắng đuôi cá, tay bồng vừa gợi cảm vừa điệu đà. Vóc dáng và thần thái của Diễm Mỹ 9x trong bộ ảnh cưới này nhận được nhiều lời khen ngợi. Diễm My trong một thiết kế váy cưới khác với phần đuôi cá dài hơn và phần thân áo ôm sát, cổ áo khoét sâu khoe vòng 1 lấp ló. Trước khi quyết định về chung nhà, Diễm My và Vinh Nguyễn đã có 8 năm hẹn hò. Diễm My cho biết, trong ba năm đầu yêu xa cô và Vinh Nguyễn từng chia tay nhưng sau đó cả hai nối lại. Sau khi Vinh Nguyễn tốt nghiệp đại học ở Australia về Việt Nam làm việc, mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt, thắm thiết hơn. Trong thời gian dịch COVID 19, Diễm My khi đó vừa mất mẹ, một thân một mình nên đã được mẹ của Vinh Nguyễn đề nghị cô về sống chung nhà. Cả gia đình Vinh Nguyễn xem cô như một thành viên chính thức dù cặp đôi chưa kết hôn. Trước đó Diễm My và bạn trai đã có một bộ ảnh cưới chụp ở Melbourne, Australia, những nơi mà hai người từng hẹn hò. Diễm My và Vinh Nguyễn quen nhau vào năm 2015 nhưng đến tháng 10/2016 mới công khai mối quan hệ khi lần đầu cùng nhau xuất hiện tại Liên hoan phim Australia. Diễm My và doanh nhân Vinh Nguyễn sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 21/12.Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

