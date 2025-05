Hôn nhân màu hồng của ca sĩ Đoàn Di Băng và chồng doanh nhân

Mới đây, cục Quản lý Dược ban hành công văn yêu cầu thu hồi, tiêu hủy đối với lô sản phẩm Hanayuki Shampoo - chai 300g do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các sản phẩm Hanayuki do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty này là ông Nguyễn Quốc Vũ – chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng.Trong khi đó, Đoàn Di Băng từng livestream quảng cáo các sản phẩm Hanayuki.Đoàn Di Băng và Quốc Vũ kết hôn năm 2012. Cặp đôi không ít lần tổ chức các bữa tiệc mừng ngày cưới. Doanh nhân Quốc Vũ chiều chuộng Di Băng. Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Di Băng được chồng tặng xe 2 tỷ. Nhân ngày 20/10/2020, doanh nhân Quốc Vũ tặng vợ chiếc xe có giá hơn 20 tỷ đồng. Khi mang bầu lần 2, Đoàn Di Băng được chồng tặng căn biệt thự trị giá 22 tỷ đồng. Khi nữ ca sĩ mang bầu lần 4, doanh nhân Quốc Vũ tặng vợ 3 tòa nhà có vị trí đắc địa trị giá hơn 209 tỷ đồng. Không may, Đoàn Di Băng bị sảy thai. Đoàn Di Băng còn được doanh nhân Quốc Vũ tặng siêu xe màu cam Mercedes AMG G63 trị giá 13,5 tỷ đồng, dép Hermes, đồng hồ Richard Mille. Bên nhau 13 năm, có 3 con chung, vợ chồng Đoàn Di Băng vẫn tình tứ như ngày mới yêu. Doanh nhân Quốc Vũ ăn mặc trẻ trung, hôn má Đoàn Di Băng. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch, cùng chơi pickleball. Doanh nhân Quốc Vũ từng gây chú ý khi tiết lộ anh và Đoàn Di Băng có viết cam kết nếu ai ngoại tình sẽ phải ra đi tay trắng. Đoàn Di Băng cùng chồng nhiều lần khoe biệt thự, siêu xe, đồ hiệu, cho thấy có khối tài sản "khủng". Xem video: "Gia đình Đoàn Di Băng đón Tết". Nguồn FB Đoàn Di Băng

