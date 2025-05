Ngất ngây với vẻ đẹp của loài hoa hồng triệu USD

1. Hoa hồng Juliet từng được mệnh danh là “bông hoa triệu bảng”. Hoa hồng Juliet là giống hoa hồng do David Austin – một trong những nhà lai tạo hoa hồng huyền thoại của Anh – lai tạo suốt 15 năm với chi phí lên đến 3 triệu bảng Anh (tương đương hơn 100 tỷ đồng). Ảnh: Pinterest. 2. Lần đầu ra mắt tại Chelsea Flower Show 2006. Juliet gây “chấn động” ngay từ lần đầu xuất hiện tại triển lãm hoa danh giá Chelsea Flower Show và nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự xa xỉ trong thế giới hoa. Ảnh: Pinterest. 3. Màu sắc đặc biệt: Cam đào dịu dàng. Hoa hồng Juliet có màu cam đào phớt hồng, mang nét cổ điển và quý phái rất riêng, khó nhầm lẫn với bất kỳ giống hồng nào khác. Ảnh: Pinterest. 4. Hình dáng bông giống như một chiếc váy cổ điển. Cánh hoa được xếp lớp tinh tế như váy ren nhiều tầng, tạo nên vẻ sang trọng đậm chất châu Âu thời Victoria. Ảnh: Pinterest. 5. Hương thơm dịu nhẹ và quý phái. Khác với nhiều loại hồng Anh truyền thống, Juliet có hương thơm thanh mát, không quá nồng, rất dễ chịu và phù hợp với không gian tiệc cưới hay trang trí nội thất cao cấp. Ảnh: Pinterest. 6. Được mệnh danh là “nữ hoàng hoa cưới”. Nhờ vẻ đẹp kiêu sa và màu sắc lãng mạn, hoa hồng Juliet là lựa chọn hàng đầu trong các bó hoa cưới đắt đỏ và sang trọng bậc nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. 7. Cắt cành bền, nở lâu và ít tàn. Một trong những lý do khiến hoa Juliet đắt đỏ là do độ bền cao – có thể giữ vẻ đẹp suốt 5–7 ngày sau khi cắt, thậm chí lâu hơn nếu được bảo quản tốt. Ảnh: Pinterest. 8. Hiện là một trong những giống hồng thương mại thành công nhất lịch sử. Sau hơn một thập kỷ ra mắt, Juliet đã được trồng và xuất khẩu trên toàn thế giới, mang lại danh tiếng và doanh thu khổng lồ cho nhà lai tạo David Austin. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

1. Hoa hồng Juliet từng được mệnh danh là “bông hoa triệu bảng”. Hoa hồng Juliet là giống hoa hồng do David Austin – một trong những nhà lai tạo hoa hồng huyền thoại của Anh – lai tạo suốt 15 năm với chi phí lên đến 3 triệu bảng Anh (tương đương hơn 100 tỷ đồng). Ảnh: Pinterest. 2. Lần đầu ra mắt tại Chelsea Flower Show 2006. Juliet gây “chấn động” ngay từ lần đầu xuất hiện tại triển lãm hoa danh giá Chelsea Flower Show và nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự xa xỉ trong thế giới hoa. Ảnh: Pinterest. 3. Màu sắc đặc biệt: Cam đào dịu dàng. Hoa hồng Juliet có màu cam đào phớt hồng, mang nét cổ điển và quý phái rất riêng, khó nhầm lẫn với bất kỳ giống hồng nào khác. Ảnh: Pinterest. 4. Hình dáng bông giống như một chiếc váy cổ điển. Cánh hoa được xếp lớp tinh tế như váy ren nhiều tầng, tạo nên vẻ sang trọng đậm chất châu Âu thời Victoria. Ảnh: Pinterest. 5. Hương thơm dịu nhẹ và quý phái. Khác với nhiều loại hồng Anh truyền thống, Juliet có hương thơm thanh mát, không quá nồng, rất dễ chịu và phù hợp với không gian tiệc cưới hay trang trí nội thất cao cấp. Ảnh: Pinterest. 6. Được mệnh danh là “nữ hoàng hoa cưới”. Nhờ vẻ đẹp kiêu sa và màu sắc lãng mạn, hoa hồng Juliet là lựa chọn hàng đầu trong các bó hoa cưới đắt đỏ và sang trọng bậc nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. 7. Cắt cành bền, nở lâu và ít tàn. Một trong những lý do khiến hoa Juliet đắt đỏ là do độ bền cao – có thể giữ vẻ đẹp suốt 5–7 ngày sau khi cắt, thậm chí lâu hơn nếu được bảo quản tốt. Ảnh: Pinterest. 8. Hiện là một trong những giống hồng thương mại thành công nhất lịch sử. Sau hơn một thập kỷ ra mắt, Juliet đã được trồng và xuất khẩu trên toàn thế giới, mang lại danh tiếng và doanh thu khổng lồ cho nhà lai tạo David Austin. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.