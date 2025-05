Loài hoa 7 năm nở một lần, giá trăm triệu vẫn khó mua

Được mệnh danh là vua của các loại thảo mộc, thiên sơn tuyết liên (hay còn gọi hoa sen trên núi tuyết) có giá 4 - 5 triệu đồng/bông, hoặc từ 100 - 120 triệu đồng/kg vẫn được đại gia Việt săn lùng. Ảnh: Wenxiaobai Từng được xem là loài hoa trong truyền thuyết, nhưng vào năm 2018, giới khoa học xác nhận sự tồn tại của thiên sơn tuyết liên tại đỉnh núi Thiên Sơn, Trung Quốc. Ảnh: Internet Năm 2020, người ta tiếp tục phát hiện loài hoa này ở vùng Gobi Dzungarian, núi Baitag Bogd - thuộc khu vực Mông Cổ, cách Thiên Sơn khoảng 250km. Ảnh: Cas Những ghi nhận này khẳng định thiên sơn tuyết liên không chỉ là một biểu tượng trong văn hóa dân gian, mà còn là một thực thể sinh học vô cùng quý hiếm. Ảnh: Cas Điều đặc biệt của hoa sen trên núi tuyết là chu kỳ sinh trưởng chậm. Sen tuyết 5-7 năm mới nở một lần, và mỗi lần nở cũng chỉ kéo dài trong vài ngày ngắn ngủi. Ảnh: Cas Hơn nữa, sen tuyết chỉ nảy mầm ở 0 độ C, phát triển trong khoảng 3 - 5 độ C, và có thể chịu lạnh tới -21 độ C. Ảnh: Baidu Tỷ lệ nảy mầm của hạt chỉ đạt khoảng 5%, càng khẳng định sức sống kiên cường và quý giá của hoa sen trên núi tuyết. Ảnh: Baidu Thiên sơn tuyết liên có vẻ ngoài độc đáo với cánh hoa trắng vàng, nhụy hoa đỏ tím, mọc trên tuyết trắng. Ảnh: Baidu Bên cạnh đó, hoa sen tuyết còn được coi là một vị thuốc bổ có thể hỗ trợ điều trị các vấn đề như thận hư, đau lưng, trừ phong thấp, kích thích tuần hoàn máu...Ảnh: Internet Do đặc tính sinh trưởng chậm, môi trường sống khắc nghiệt và nhu cầu sử dụng trong y học cổ truyền, giá sen tuyến trên thị trường rất cao. Ảnh: Baidu Sen tuyết trồng nhân tạo tại Trung Quốc có giá dao động vài chục tệ một bông, nhưng sen tuyết tự nhiên được thu hái trên núi có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tệ. Ảnh: Baidu Tình trạng săn lùng quá mức khiến hoa sen tuyết rơi vào tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng. Năm 2020, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tuyệt chủng của sen tuyết liên, do tình trạng khai thác ồ ạt để làm thuốc cổ truyền. Ảnh: Baidu Trung Quốc hiện đã đưa hoa sen tuyết vào danh sách thực vật hoang dã cần được bảo vệ đặc biệt. Ảnh: Baidu

