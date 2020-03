Diễm Hương đăng ảnh bên trai lạ, tin đồn ly hôn lần 2 là thật?

Tin đồn Diễm Hương ly hôn Quang Huy rộ lên từ năm 2019 khi cả hai gần như không xuất hiện bên nhau. Trước những đồn đoán, nàng hoa hậu cho rằng hôn nhân là chuyện riêng tư nên không thể chia sẻ. Mới đây, cư dân mạng càng tin vào tin đồn cuộc hôn nhân thứ hai của Diễm Hương đã tan vỡ trước chia sẻ mới nhất của người đẹp.



Trên trang cá nhân Instagram, Diễm Hương đăng tải khoảnh khắc nằm trong vòng tay một người đàn ông giấu mặt. Nhiều cư dân mạng phát hiện Quang Huy vốn không có nốt ruồi trên tay giống như người đàn ông này. Hiện tại, Diễm Hương chưa lên tiếng về những đồn đoán đã ly hôn, có tình mới.

Diễm Hương bên người đàn ông bí ẩn. Quang Huy - ông xã của Diễm Hương.

Trước đó, dịp Valentine, Diễm Hương gây xôn xao khi khoe bó hoa được kết từ dâu tây cùng một chiếc nhẫn. Ngoài ra, người đẹp còn nhắn nhủ đến người tặng bí ẩn: "Đã biết cũng sẽ được tặng gì đó, nhưng thực sự bất ngờ vì món quà dễ thương vào nửa đêm đầu ngày thế này. "Well done, babe! What a surprise. Thank you for everything you do for me (Tạm dịch: Thật ngạc nhiên. Cảm ơn vì mọi thứ anh làm cho em”.

Diễm Hương sinh con trai đầu lòng năm 2015. Tháng 11 cùng năm, người đẹp tổ chức đám cưới với Quang Huy. Ông xã của Diễm Hương không hoạt động trong showbiz. Về tin đồn đường ai nấy đi với Diễm Hương, Quang Huy đến nay chưa từng lên tiếng.