Phương Mỹ Chi “trổ mã” ngày càng ra dáng thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 17

Phương Mỹ Chi là giọng ca nhí gây chú ý nhất trong lứa thí sinh Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Sau 7 năm đăng quang ngôi vị á quân, em đã trưởng thành thấy rõ. Không chỉ ngày càng hoàn thiện về giọng hát, Phương Mỹ Chi còn "lột xác" nhan sắc, ra dáng thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 17. Phương Mỹ Chi phổng phao, ngày càng xinh đẹp. Hình ảnh Phương Mỹ Chi đón sinh nhật tuổi 17. Không chỉ thay đổi về ngoại hình, phong cách thời trang của Phương Mỹ Chi cũng cải thiện rõ rệt. Giọng ca nhí đã biết tậu cho mình những món hàng hiệu đắt tiền, ăn mặc ngày càng sành điệu, hợp mốt. Mới đây, Phương Mỹ Chi gây bất ngờ khi chia sẻ, em sở hữu 50 đôi giày. Ngoài ra, món đồ đắt nhất Phương Mỹ Chi từng mua là chiếc đồng hồ giá hơn 2.000 USD tặng mẹ. Chia sẻ của Phương Mỹ Chi gây tranh cãi trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng giọng ca nhí đang khoe khoang không cần thiết. Phương Mỹ Chi sinh năm 2003 tại TP.HCM, nổi tiếng từ khi tham gia chương trình The Voice Kids mùa đầu tiên. Nhờ sở hữu giọng hát trời phú, Mỹ Chi sớm gặt hái thành công. Rời cuộc thi The Voice Kids 2013 với ngôi vị á quân, Mỹ Chi ký hợp đồng độc quyền với công ty của Quang Lê và được nam ca sĩ nhận làm con nuôi. Dưới sự giúp đỡ của Quang Lê, Mỹ Chi tích cực chạy show với mức cát-sê cao ngất ngưởng. Trong một show diễn tại Mỹ, Mỹ Chi từng nhận cát-sê 6.000 USD. "Hái ra tiền nhờ ca hát", Phương Mỹ Chi có điều kiện giúp đỡ bố mẹ về kinh tế, xây nhà mới khang trang, đầy đủ tiện nghi. Đầu năm 2020, sau 6 năm hợp tác cùng công ty của Quang Lê, Phương Mỹ Chi quyết định tách riêng hoạt động solo. Chia sẻ lý do rời công ty của bố nuôi, Mỹ Chi cho biết, em muốn thay đổi bản thân, vượt ra khỏi vùng an toàn. Theo đuổi nghiệp ca hát, tuy nhiên Phương Mỹ Chi không hề lơ là việc học tập. Giọng ca nhí đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Đặc biệt, Mỹ Chi khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ khi vẫn đạt thành tích học tập loại giỏi. Xem video "Phương Mỹ Chi hát Gánh chè đêm của mẹ". Nguồn Youtube:

