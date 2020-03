Ngắm con gái vừa xinh vừa giỏi của Diễm My ở lại Mỹ giữa "bão" Covid-19

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My đồng ý cho hai con gái Thùy My và Quế My ở lại Mỹ trong khi nhiều sao Việt đưa con về nước giữa lúc tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp. "Mong 2 con gái của bố mẹ giữ gìn sức khỏe thật tốt, nhất là trong lúc này", Diễm My nhắn nhủ các con. Thùy My và Quế My - hai cô con gái Diễm My hiện sống và học tập ở Mỹ. Thùy My sinh 1995, là con gái đầu lòng của Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức. Thùy My sở hữu gương mặt, vóc dáng cao ráo giống người mẹ nổi tiếng và có gu thời trang sành điệu. Thùy My học về truyền thông ở Mỹ, thông thạo tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Bên cạnh đó, Thùy My còn khả năng viết về thời trang, thiết kế website, giỏi nấu ăn, đánh đàn guitar, cưỡi ngựa, chơi tennis, bơi lội. Quế My là con gái út của Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức, chào đời năm 2000. Quế My được nhận xét là có nhiều nét giống bố hơn giống mẹ. Ở nhà, Quế My và Thùy My trò chuyện với nhau bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh nên Quế My cũng có khả năng nói tiếng Anh tốt. Bước sang tuổi 20, Quế My gợi cảm, cá tính. Con gái út của Diễm My được khen xinh như hot girl. Quế My và Thùy My từng thường xuyên xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện. Hình ảnh Diễm My bên con gái Quế My tại một sự kiện cách đây khoảng 6 năm. Trong những năm trở lại đây, hai con gái của Diễm My gần như không xuất hiện trước truyền thông. Mời quý độc giả xem video "Nhắn tin qua điện thoại ủng hộ phòng chống Covid-19". Nguồn VTC14

