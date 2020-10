Đâu chỉ Thủy Tiên, loạt sao Việt ăn vội, mệt nhoài khi từ thiện

Gần đây, hình ảnh Thủy Tiên ăn vội trong đợt đầu từ thiện ở miền Trung gây xúc động. Ngoài ra, giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" còn bị ghẻ nước. Sau 6 ngày Thủy Tiên đi từ thiện, Công Vinh cho biết, bà xã gầy da bọc xương. Không chỉ ca sĩ Thủy Tiên, Lê Thúy cũng phải ăn vội khi đi từ thiện. Lê Thúy vốn khó tăng cân. Vì vậy chứng kiến sự vất vả của nữ người mẫu, Đỗ An - chồng của Lê Thúy rơi nước mắt. Anh chia sẻ: "Ở nhà thì chồng lo từng chút một, mà một tháng lên được có 2kg. Giờ đi cứu trợ ăn uống kham khổ như vậy, có cái gì để ăn là mừng rồi, nhưng chắc sẽ xuống cỡ chục ký. Vậy là mình sẽ mất nửa năm để vỗ béo lên như cũ". Hòa Minzy liên tục gặp sự cố khi đi từ thiện. Đầu tiên, xe từ thiện của cô bị chết máy do nước lũ dâng cao. Sau đó, chiếc xe bị ném đá vì vội chở thai phụ đi cấp cứu nên khiến sóng nước đánh vào nhà dân. Nữ ca sĩ thức trắng hai đêm để đi cứu trợ. Sau 2 ngày đi từ thiện, Hòa Minzy vội về nhà vì công việc. Mới đây, quản lý của Hòa Minzy tiết lộ nữ ca sĩ bị cảm lạnh và phải tiêm 10 mũi thuốc. Do bị đau ở vòng ba, Hòa Minzy được bạn trai cõng qua đường. Minh Triệu - Kỳ Duyên lại bị lật thuyền khi đi cứu trợ. 2 người đẹp chỉ bị lạnh chứ không gặp nguy hiểm. Giống nhiều sao Việt khác, Trang Trần cũng lội nước đi từ thiện. Cựu người mẫu tranh thủ ăn mì tôm trước khi trở lại việc cứu trợ. Đi từ thiện ở miền Trung, việc sao Việt dầm mưa không phải là chuyện lạ. Xem video "Thủy Tiên trở về sau chuyến từ thiện miền Trung". Nguồn Zing

Gần đây, hình ảnh Thủy Tiên ăn vội trong đợt đầu từ thiện ở miền Trung gây xúc động. Ngoài ra, giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" còn bị ghẻ nước. Sau 6 ngày Thủy Tiên đi từ thiện, Công Vinh cho biết, bà xã gầy da bọc xương. Không chỉ ca sĩ Thủy Tiên, Lê Thúy cũng phải ăn vội khi đi từ thiện. Lê Thúy vốn khó tăng cân. Vì vậy chứng kiến sự vất vả của nữ người mẫu, Đỗ An - chồng của Lê Thúy rơi nước mắt. Anh chia sẻ: "Ở nhà thì chồng lo từng chút một, mà một tháng lên được có 2kg. Giờ đi cứu trợ ăn uống kham khổ như vậy, có cái gì để ăn là mừng rồi, nhưng chắc sẽ xuống cỡ chục ký. Vậy là mình sẽ mất nửa năm để vỗ béo lên như cũ". Hòa Minzy liên tục gặp sự cố khi đi từ thiện. Đầu tiên, xe từ thiện của cô bị chết máy do nước lũ dâng cao. Sau đó, chiếc xe bị ném đá vì vội chở thai phụ đi cấp cứu nên khiến sóng nước đánh vào nhà dân. Nữ ca sĩ thức trắng hai đêm để đi cứu trợ. Sau 2 ngày đi từ thiện, Hòa Minzy vội về nhà vì công việc. Mới đây, quản lý của Hòa Minzy tiết lộ nữ ca sĩ bị cảm lạnh và phải tiêm 10 mũi thuốc. Do bị đau ở vòng ba, Hòa Minzy được bạn trai cõng qua đường. Minh Triệu - Kỳ Duyên lại bị lật thuyền khi đi cứu trợ. 2 người đẹp chỉ bị lạnh chứ không gặp nguy hiểm. Giống nhiều sao Việt khác, Trang Trần cũng lội nước đi từ thiện. Cựu người mẫu tranh thủ ăn mì tôm trước khi trở lại việc cứu trợ. Đi từ thiện ở miền Trung, việc sao Việt dầm mưa không phải là chuyện lạ. Xem video "Thủy Tiên trở về sau chuyến từ thiện miền Trung". Nguồn Zing