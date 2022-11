Dàn học trò đình đám của Thu Minh giờ thế nào?

Khi tham gia Giọng hát Việt 2012, Hương Tràm được Thu Minh dìu dắt rồi trở thành quán quân. Tuy nhiên, đến năm 2013, Thu Minh bất ngờ cho biết, Hương Tràm chủ động cắt liên lạc, không còn gặp gỡ gì sau khi đêm thi cuối cùng kết thúc. Ảnh: FBNV Giữa ồn ào, Hương Tràm cho biết, Thu Minh không quan tâm cô như những gì đã thể hiện trước truyền thông. Những bài hát trong cuộc thi đều do cô vỡ bài, tìm cách xử lý trước khi được Thu Minh hướng dẫn. Bên cạnh đó, Hương Tràm cũng tiết lộ mâu thuẫn trong nội bộ, ám chỉ người đã sống hai mặt, nói xấu cô trước HLV Thu Minh. Là người trong cuộc, Thu Minh chọn cách im lặng và coi hành động của Hương Tràm là trò con nít. Phía Hương Tràm tuyên bố kết thúc vụ lùm xùm nhưng sau đó không lâu đăng đàn “nịnh” thầy cũ. Ảnh: FBNV Sau Giọng hát Việt 2012, Hương Tràm liên tục tung sản phẩm âm nhạc. Cô có trong tay loạt hit như: “Em gái mưa”, "Gửi anh và cô ấy", "Ngốc". Ảnh: FBNV Đằng sau sự nghiệp thành công, Hương Tràm phải đánh đổi nhiều thứ. Nữ ca sĩ một thân một mình lập nghiệp ở Sài Gòn. Khi ốm đau, cô vẫn phải cố gắng đi hát vì lịch diễn đã chốt. Hương Tràm chia sẻ cô thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng do tính cầu toàn trong công việc và rất nghiêm túc với nghề. Cô chỉ dành 10% thời gian cho bản thân trong khi dành tới 70% thời gian cho công việc. Do không thể cân bằng công việc và cuộc sống nên nữ ca sĩ quyết định tạm rời ánh hào quang của showbiz Việt. Ảnh: FBNV Tháng 5/2019, Hương Tràm tuyên bố tạm dừng hoạt động ca hát ở Việt Nam để sang Mỹ du học. Ở xứ cờ hoa, cô nhận lời đi hát vào cuối tuần để trang trải cuộc sống và chi phí học đắt đỏ. Ảnh: FBNV Do bất ngờ đi Mỹ, Hương Tràm vướng tin đồn sang Mỹ sinh con. Trước nghi vấn này, nữ ca sĩ cho hay: "Tôi làm nghề 10 năm rồi. Là một người nghệ sĩ, chắc chắn ai cũng đối diện với tin đồn. Tôi quen với điều đó. Tin đồn mãi là tin đồn. Tôi không thích giải thích bằng câu chữ trên mạng xã hội mà bằng âm nhạc. Ở khía cạnh của người phụ nữ Á đông, có người đàn ông yêu thương, được làm mẹ, không việc gì tôi phải giấu giếm". Ảnh: FBNV Hương Tràm từng có mối tình 1 tháng với Mai Tài Phến. Ảnh: Zing Trúc Nhân cũng bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt năm 2012 và là học trò của Thu Minh. Trái với Hương Tràm, Trúc Nhân giữ được tình thầy trò. Ảnh: FBNV Sau khi rời Giọng hát Việt, Trúc Nhân có được chỗ đứng riêng với loạt hit như: “Tìm”, “Bốn chữ lắm”, “Thật bất ngờ”... Ảnh: FBNV Kín tiếng về chuyện tình cảm, Trúc Nhân đến nay chưa từng công khai bất kỳ mối tình nào. Ảnh: FBNV Ali Hoàng Dương là quán quân Giọng hát Việt 2017. Anh hát hay, nhảy đẹp, ngoại hình sáng sân khấu. Ảnh: FBNV Rời cuộc thi, học trò của ca sĩ Thu Minh tung ra các sản phẩm âm nhạc nhưng chưa có bản hit trong tay. Ali từng chia sẻ, anh gặp khó khăn khi chọn nhạc điện tử thay vì ballad được ưa chuộng. Ảnh: FBNV Xem video "Thu Minh bên chồng con". Nguồn FBNV

