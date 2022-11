Nói dối có con riêng thử lòng chồng Tây, Thu Minh giờ ra sao?

Thu Minh là một trong những sao Việt lấy chồng Tây. Ông xã của nữ ca sĩ là doanh nhân người Hà Lan Otto. Cặp đôi kết hôn năm 2012. Chia sẻ về quá trình tìm hiểu, hẹn hò, Thu Minh nói trên Zing, ông xã mất 1 năm để chinh phục trái tim cô và mỗi ngày đều cầu hôn cô: "Em sẽ lấy anh nhé?". Thu Minh quyết định nhận lời cầu hôn sau khi thử lòng chồng Tây. Giọng ca "Đường cong" kể, sau khi đăng quang cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, cô có chụp hình ảnh đang bế một em bé sơ sinh và bị dư luận đồn ầm lên là cô mới sinh con. Nhưng thực tế đó là con của chị Thu Minh bên Mỹ, và cô đã nhận bé làm con nuôi. Thu Minh đã lấy tấm hình đó ra và nói với chồng rằng: "Trước khi chúng mình quyết định lấy nhau, em có chuyện này không muốn giấu anh, để anh biết tình trạng của em hiện giờ là như vậy thì anh có chấp nhận lấy em không?". Thu Minh tiết lộ phản ứng của doanh nhân Otto: “Anh nhìn tôi một hồi rồi rớt nước mắt bảo: "Ngày mai, anh sẽ đặt vé máy bay sang bên Mỹ để đón bé về, không thể để con em cho người khác trông và sống xa như vậy được. Về đây, nó sẽ là con của mình và anh sẽ chăm sóc mẹ con em đàng hoàng". Anh ấy nói thêm, chắc hẳn tôi đã rất cô đơn vì phải giấu bí mật này suốt một thời gian dài”. Đám cưới của Thu Minh được tổ chức trong không gian cổ kính của toà nhà The Old City Hall được xây dựng từ thế kỷ 16, thuộc thành phố Den Haag, Hà Lan. Thu Minh diện áo dài lụa trắng, còn ông xã của nữ ca sĩ diện vest kiểu truyền thống. Thu Minh tiết lộ phản ứng của gia đình chồng khi cô mặc váy cưới. "Khi tôi xuất hiện và chuẩn bị đi xuống sảnh, toàn bộ họ hàng, anh em, bạn bè của nhà chồng đã đứng dậy và vỗ tay vì chưa bao giờ thấy một cô dâu đẹp như vậy", giọng ca "Đường cong" chia sẻ trên VTC. Sau khi kết hôn, doanh nhân Otto tiếp tục chiều chuộng Thu Minh. Không chỉ mạnh tay chi tiền mua quà tặng vợ, chồng Tây của Thu Minh còn luôn có những hành động tình cảm dành cho vợ khiến nhiều người phải ghen tỵ như bế bổng vợ, cúi xuống buộc dây giày cho cô. Giữa năm 2015, vợ chồng Thu Minh chào đón con đầu lòng, đặt tên Winston, tên thật mật là bé Gấu. Thu Minh từng chia sẻ, cô muốn sinh con thứ 2 vì bé Gấu đã lớn. Tuy nhiên, ông xã Thu Minh sợ cha già con cọc. "Anh nói rằng khi Gấu 23 tuổi thì anh đã 82 tuổi. Lúc đó con mình nó vào đời, sẽ có những vấp ngã và cần mình ở đó để chia sẻ, đồng hành. Anh ấy sợ anh không làm được điều đó, anh không an tâm. Anh ấy không muốn có thêm đứa nữa, với anh như thế là đủ", nữ ca sĩ tâm sự trên Thời đại plus. Từ năm 2020, Thu Minh sang Singapore cùng ông xã doanh nhân người Hà Lan và con trai. Tháng 10/2022, Thu Minh chia sẻ với Dân Trí về cuộc sống ở Singapore. Nữ ca sĩ kể, cô dậy lúc 7h, cho con ăn uống rồi cho bé lên xe đến trường. Sau đó, Thu Minh mới bắt đầu ăn sáng, khoảng 9h thì lên sàn tập Muay Thái khoảng 90 phút, rồi luyện thanh, cập nhật tình hình ở Việt Nam. Đến trưa, Thu Minh ăn trưa với chồng. Khi chồng đi làm, cô lại tiếp tục làm một số công việc, cập nhật thêm tin tức, họp hành với ê-kíp hai đầu Việt Nam - Singapore, chuẩn bị cho những dự án mới. Nếu rảnh rỗi, cô sẽ xem phim. Sau khi con đi học về thì hai mẹ con lại cùng chơi với nhau. Những ngày không có công việc, không phải họp hành thì Thu Minh sẽ ra ngoài, đi bộ, mua thực phẩm. Có thể nói, cuộc sống của Thu Minh ở nước ngoài là người vợ, người mẹ đích thực. Xem video "Thu Minh bên chồng con". Nguồn FBNV

Thu Minh là một trong những sao Việt lấy chồng Tây. Ông xã của nữ ca sĩ là doanh nhân người Hà Lan Otto. Cặp đôi kết hôn năm 2012. Chia sẻ về quá trình tìm hiểu, hẹn hò, Thu Minh nói trên Zing, ông xã mất 1 năm để chinh phục trái tim cô và mỗi ngày đều cầu hôn cô: "Em sẽ lấy anh nhé?". Thu Minh quyết định nhận lời cầu hôn sau khi thử lòng chồng Tây. Giọng ca "Đường cong" kể, sau khi đăng quang cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, cô có chụp hình ảnh đang bế một em bé sơ sinh và bị dư luận đồn ầm lên là cô mới sinh con. Nhưng thực tế đó là con của chị Thu Minh bên Mỹ, và cô đã nhận bé làm con nuôi. Thu Minh đã lấy tấm hình đó ra và nói với chồng rằng: "Trước khi chúng mình quyết định lấy nhau, em có chuyện này không muốn giấu anh, để anh biết tình trạng của em hiện giờ là như vậy thì anh có chấp nhận lấy em không?". Thu Minh tiết lộ phản ứng của doanh nhân Otto: “Anh nhìn tôi một hồi rồi rớt nước mắt bảo: "Ngày mai, anh sẽ đặt vé máy bay sang bên Mỹ để đón bé về, không thể để con em cho người khác trông và sống xa như vậy được. Về đây, nó sẽ là con của mình và anh sẽ chăm sóc mẹ con em đàng hoàng". Anh ấy nói thêm, chắc hẳn tôi đã rất cô đơn vì phải giấu bí mật này suốt một thời gian dài”. Đám cưới của Thu Minh được tổ chức trong không gian cổ kính của toà nhà The Old City Hall được xây dựng từ thế kỷ 16, thuộc thành phố Den Haag, Hà Lan. Thu Minh diện áo dài lụa trắng, còn ông xã của nữ ca sĩ diện vest kiểu truyền thống. Thu Minh tiết lộ phản ứng của gia đình chồng khi cô mặc váy cưới. "Khi tôi xuất hiện và chuẩn bị đi xuống sảnh, toàn bộ họ hàng, anh em, bạn bè của nhà chồng đã đứng dậy và vỗ tay vì chưa bao giờ thấy một cô dâu đẹp như vậy", giọng ca "Đường cong" chia sẻ trên VTC. Sau khi kết hôn, doanh nhân Otto tiếp tục chiều chuộng Thu Minh. Không chỉ mạnh tay chi tiền mua quà tặng vợ, chồng Tây của Thu Minh còn luôn có những hành động tình cảm dành cho vợ khiến nhiều người phải ghen tỵ như bế bổng vợ, cúi xuống buộc dây giày cho cô. Giữa năm 2015, vợ chồng Thu Minh chào đón con đầu lòng, đặt tên Winston, tên thật mật là bé Gấu. Thu Minh từng chia sẻ, cô muốn sinh con thứ 2 vì bé Gấu đã lớn. Tuy nhiên, ông xã Thu Minh sợ cha già con cọc. "Anh nói rằng khi Gấu 23 tuổi thì anh đã 82 tuổi. Lúc đó con mình nó vào đời, sẽ có những vấp ngã và cần mình ở đó để chia sẻ, đồng hành. Anh ấy sợ anh không làm được điều đó, anh không an tâm. Anh ấy không muốn có thêm đứa nữa, với anh như thế là đủ", nữ ca sĩ tâm sự trên Thời đại plus. Từ năm 2020, Thu Minh sang Singapore cùng ông xã doanh nhân người Hà Lan và con trai. Tháng 10/2022, Thu Minh chia sẻ với Dân Trí về cuộc sống ở Singapore. Nữ ca sĩ kể, cô dậy lúc 7h, cho con ăn uống rồi cho bé lên xe đến trường. Sau đó, Thu Minh mới bắt đầu ăn sáng, khoảng 9h thì lên sàn tập Muay Thái khoảng 90 phút, rồi luyện thanh, cập nhật tình hình ở Việt Nam. Đến trưa, Thu Minh ăn trưa với chồng. Khi chồng đi làm, cô lại tiếp tục làm một số công việc, cập nhật thêm tin tức, họp hành với ê-kíp hai đầu Việt Nam - Singapore, chuẩn bị cho những dự án mới. Nếu rảnh rỗi, cô sẽ xem phim. Sau khi con đi học về thì hai mẹ con lại cùng chơi với nhau. Những ngày không có công việc, không phải họp hành thì Thu Minh sẽ ra ngoài, đi bộ, mua thực phẩm. Có thể nói, cuộc sống của Thu Minh ở nước ngoài là người vợ, người mẹ đích thực. Xem video "Thu Minh bên chồng con". Nguồn FBNV