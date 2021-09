Dàn ái nữ nhà sao Việt được khen giống phụ huynh như tạc

Vợ chồng nam diễn viên Mạnh Trường có hai con, một trai, một gái, nhưng cô con gái lớn được nhận xét là giống bố hơn cả từ khuôn mặt cho tới vóc dáng cao to. Nhiều ái nữ nhà sao Việt cũng giống phụ huynh như tạc. Trong hai cô con gái thì con gái lớn, bé Nhím giống bố Hồng Đăng hơn. Bé Winnie, con gái Ông Cao Thắng và Đông Nhi càng lớn càng giống hệt bố từ nụ cười, ánh mắt tới chiếc cằm nhọn Vline.Con gái của nam diễn viên Mạc Văn Khoa cũng được nhận xét là bản sao chuẩn từng cm với bố. Con gái lai Ấn Độ của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm vừa sinh ra đã rặt những nét của bố chứ không giống mẹ chút nào. Nếu nhìn qua nhiều người sẽ nhận xét Mỹ Anh giống mẹ Mỹ Linh nhưng thực tế khuôn mặt của cô là bản sao của bố Anh Quân. Nữ diễn viên Chiều Xuân có hai cô con gái, con gái lớn có khuôn mặt giống bố, nhạc sĩ Đồ Hồng Quân còn con gái út Hồng Khanh giống mẹ. Trong số ba người con, hai gái, một trai, con gái Thiện Thanh, con của Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung là giống mẹ nhiều nhất. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và con gái Anh Sa giống hệt nhau như hai chị em từ khuôn mặt xinh xắn cho tới vóc dáng vạn người mê. Diễn viên Diễm My và con gái lớn Hà Thùy My (sinh năm 1995) có khuôn mặt và nụ cười y hệt nhau. Xem video "Những nhóc tỳ nhà sao Việt giỏi kiếm tiền". Nguồn Yan

