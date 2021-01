Dung nhan cô con gái “sắc nước hương trời” của Hoa hậu Giáng My

Anh Sa là ái nữ nổi tiếng xinh đẹp và tài giỏi của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Qua những hình ảnh hiếm hoi của con gái được Hoa hậu Giáng My chia sẻ, nhan sắc xinh đẹp trưởng thành của Anh Sa thu hút nhiều sự chú ý. Có thể thấy vẻ đẹp “sắc nước hương trời” của con gái Hoa hậu Giáng My được thừa hưởng từ mẹ và bà ngoại. Anh Sa từ lâu thu hút sự chú ý khi có cha ruột là Chủ tịch một công ty bất động sản lớn, có tiếng ở Việt Nam. Ái nữ sinh năm 1995 nhà Giáng My từng tốt nghiệp Đại học Lehigh tại Pennsylvania nước Mỹ. Theo chia sẻ của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, sau khi kết thúc việc học tập ở Mỹ thì Anh Sa đã trở về Việt Nam để làm việc. Dù có cuộc sống đời tư khá kín tiếng nhưng ái nữ nhà Hoa hậu Giáng My vẫn luôn "nổi bần bật" trong cộng đồng trẻ nhờ nhan sắc xinh đẹp và thanh thoát. Anh Sa được nhận xét "dậy thì thành công" so với thời còn gầy nhom, ngày càng xinh đẹp trưởng thành ở tuổi 25. Con gái Hoa hậu Giáng My ngày càng giống mẹ y đúc. Không chỉ xinh đẹp, con gái Anh Sa của Hoa hậu Giáng My còn có phong cách thời trang "sang chảnh". Cô nàng sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu đắt giá và có cơ hội được đi du lịch khắp các quốc gia trên thế giới. Anh Sa tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước ở tuổi 25. Xem video "Quý tử nhà sao Việt lột xác ngoạn mục". Nguồn Saostar

