Đám cưới nơi trời Tây của con gái Anh Quân - Mỹ Linh có gì đặc biệt?

Trên Instagram, Anna Trương và ông xã nhạc công Eric Derwallis vừa chia sẻ loạt ảnh đám cưới. Con gái lớn của Anh Quân - Mỹ Linh chia sẻ, ngày cưới là ngày tuyệt vời nhất của cô.Vợ chồng Anna Trương trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Đôi uyên ương khiêu vũ trong đám cưới. Anna Trương còn khiêu vũ cùng bố. Con gái của Anh Quân diện chiếc váy cưới xẻ ngực sâu. Cô dâu trang điểm nhẹ nhàng. Vợ chồng Anna Trương chụp ảnh cùng người thân, bạn bè. Gần đây, vợ chồng Mỹ Linh cùng con gái Mỹ Anh đáp chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ dự đám cưới của Anna. Cuối năm 2020, Anna đính hôn sau 4 năm tìm hiểu nhạc công Eric Derwallis. Con gái của nhạc sĩ Anh Quân gặp gỡ người bạn đời vào năm 2016 khi cả hai tham gia ban nhạc sinh viên Lands. Đôi uyên ương xuất thân từ Berklee College of Music - trường đại học danh tiếng về âm nhạc tại Mỹ, có nhiều sở thích chung như âm nhạc, du lịch, ẩm thực, đọc sách. Cặp đôi sống giản dị, ít phô trương trên mạng xã hội và rất hiếm khi trải lòng về chuyện hẹn hò trước công chúng. Không chỉ tình duyên viên mãn, Anna hiện tại còn có sự nghiệp thành công. Cô tốt nghiệp trường đại học Berklee ở Boston (Mỹ) và đang làm việc tại một phòng thu nổi tiếng ở Los Angeles. Mỹ Linh từng khoe Anna là một trong những kỹ sư phối nhạc cho phim “Frozen 2”. "Anna phụ trách mix phần nhạc phim cho 10 thứ tiếng trong đó có cả phiên bản Việt", Mỹ Linh cho biết. Anna còn từng hát demo ca khúc chủ đề "Beyond the shore" cho diễn viên chính Emilia Jones của phim "CODA "- phim hay nhất Oscar 2022. Xem video "Ngày của mẹ, trò chuyện với ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh". Nguồn VTV3

Trên Instagram, Anna Trương và ông xã nhạc công Eric Derwallis vừa chia sẻ loạt ảnh đám cưới. Con gái lớn của Anh Quân - Mỹ Linh chia sẻ, ngày cưới là ngày tuyệt vời nhất của cô. Vợ chồng Anna Trương trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Đôi uyên ương khiêu vũ trong đám cưới. Anna Trương còn khiêu vũ cùng bố. Con gái của Anh Quân diện chiếc váy cưới xẻ ngực sâu. Cô dâu trang điểm nhẹ nhàng. Vợ chồng Anna Trương chụp ảnh cùng người thân, bạn bè. Gần đây, vợ chồng Mỹ Linh cùng con gái Mỹ Anh đáp chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ dự đám cưới của Anna. Cuối năm 2020, Anna đính hôn sau 4 năm tìm hiểu nhạc công Eric Derwallis. Con gái của nhạc sĩ Anh Quân gặp gỡ người bạn đời vào năm 2016 khi cả hai tham gia ban nhạc sinh viên Lands. Đôi uyên ương xuất thân từ Berklee College of Music - trường đại học danh tiếng về âm nhạc tại Mỹ, có nhiều sở thích chung như âm nhạc, du lịch, ẩm thực, đọc sách. Cặp đôi sống giản dị, ít phô trương trên mạng xã hội và rất hiếm khi trải lòng về chuyện hẹn hò trước công chúng. Không chỉ tình duyên viên mãn, Anna hiện tại còn có sự nghiệp thành công. Cô tốt nghiệp trường đại học Berklee ở Boston (Mỹ) và đang làm việc tại một phòng thu nổi tiếng ở Los Angeles. Mỹ Linh từng khoe Anna là một trong những kỹ sư phối nhạc cho phim “Frozen 2”. "Anna phụ trách mix phần nhạc phim cho 10 thứ tiếng trong đó có cả phiên bản Việt", Mỹ Linh cho biết. Anna còn từng hát demo ca khúc chủ đề "Beyond the shore" cho diễn viên chính Emilia Jones của phim "CODA "- phim hay nhất Oscar 2022. Xem video "Ngày của mẹ, trò chuyện với ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh". Nguồn VTV3