Đọ tài sắc hai con gái của Anh Quân - Mỹ Linh

Dù cùng cha khác mẹ nhưng Mỹ Anh và Anna Trương (phải) vô cùng thân thiết. Trên mạng xã hội, cặp đôi chị em này luôn dành cho nhau những lời tốt đẹp. Hai con gái của vợ chồng Anh Quân - Mỹ Linh đều tài năng. Anna Trương tốt nghiệp trường đại học Berklee ở Boston (Mỹ) và đang làm việc tại một phòng thu nổi tiếng ở Los Angeles. Mỹ Linh từng khoe con gái Anna là một trong những kỹ sư phối nhạc cho phim “Frozen 2”. "Anna phụ trách mix phần nhạc phim cho 10 thứ tiếng trong đó có cả phiên bản Việt", Mỹ Linh cho biết. Anna còn từng cho ra mắt một album nhạc cũng như thỉnh thoảng lên sân khấu biểu diễn với vai trò ca sĩ. Mỹ Anh sinh năm 2002, là con gái út của Mỹ Linh - Anh Quân. Năm 2016, Mỹ Anh ra mắt đĩa CD mang tên “The First Album: Bài hát cho Bi”, gồm 8 ca khúc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Năm 2020, con gái út của Mỹ Linh trình làng MV "Got you". Em tự đảm nhận các khâu như sản xuất, hòa âm, chơi nhạc cụ, thu âm, đạo diễn cho MV đầu tay. Mới đây, Mỹ Anh trình diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the Clouds, tổ chức ở sân vận động Rose Bowl, (Los Angeles, Mỹ). Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao thế giới như: CL (2NE1), "hoàng tử lo-fi" Keshi, Saweetie, Joji. Mỹ Anh biểu diễn 5 ca khúc trong 25 phút. Ảnh: Tiền Phong Trên Saostar, Mỹ Anh chia sẻ, cô được người sáng lập công ty truyền thông tổ chức lễ hội âm nhạc Head in the Clouds mời sau khi tình cờ xem được các màn trình diễn của Mỹ Anh trên Youtube. Đến nay, phía công ty này không biết Mỹ Anh là con gái của Mỹ Linh. Anna và em gái Mỹ Anh có nét đẹp của riêng mình. Anna sở hữu vẻ đẹp lai Tây rạng rỡ. Con gái của Anh Quân ngày càng gợi cảm cùng với gu thời trang khá tinh tế. Mỹ Anh có khuôn mặt pha trộn giữa nét đẹp của bố và mẹ.Con út của Mỹ Linh ăn mặc cá tính, gợi cảm, đôi khi nổi loạn. Phong cách thời trang của Mỹ Anh từng gây tranh cãi. Xem video "Ngày của mẹ, trò chuyện với ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh". Nguồn VTV3

Dù cùng cha khác mẹ nhưng Mỹ Anh và Anna Trương (phải) vô cùng thân thiết. Trên mạng xã hội, cặp đôi chị em này luôn dành cho nhau những lời tốt đẹp. Hai con gái của vợ chồng Anh Quân - Mỹ Linh đều tài năng. Anna Trương tốt nghiệp trường đại học Berklee ở Boston (Mỹ) và đang làm việc tại một phòng thu nổi tiếng ở Los Angeles. Mỹ Linh từng khoe con gái Anna là một trong những kỹ sư phối nhạc cho phim “Frozen 2”. "Anna phụ trách mix phần nhạc phim cho 10 thứ tiếng trong đó có cả phiên bản Việt", Mỹ Linh cho biết. Anna còn từng cho ra mắt một album nhạc cũng như thỉnh thoảng lên sân khấu biểu diễn với vai trò ca sĩ. Mỹ Anh sinh năm 2002, là con gái út của Mỹ Linh - Anh Quân. Năm 2016, Mỹ Anh ra mắt đĩa CD mang tên “The First Album: Bài hát cho Bi”, gồm 8 ca khúc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Năm 2020, con gái út của Mỹ Linh trình làng MV "Got you". Em tự đảm nhận các khâu như sản xuất, hòa âm, chơi nhạc cụ, thu âm, đạo diễn cho MV đầu tay. Mới đây, Mỹ Anh trình diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the Clouds, tổ chức ở sân vận động Rose Bowl, (Los Angeles, Mỹ). Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao thế giới như: CL (2NE1), "hoàng tử lo-fi" Keshi, Saweetie, Joji. Mỹ Anh biểu diễn 5 ca khúc trong 25 phút. Ảnh: Tiền Phong Trên Saostar, Mỹ Anh chia sẻ, cô được người sáng lập công ty truyền thông tổ chức lễ hội âm nhạc Head in the Clouds mời sau khi tình cờ xem được các màn trình diễn của Mỹ Anh trên Youtube. Đến nay, phía công ty này không biết Mỹ Anh là con gái của Mỹ Linh. Anna và em gái Mỹ Anh có nét đẹp của riêng mình. Anna sở hữu vẻ đẹp lai Tây rạng rỡ. Con gái của Anh Quân ngày càng gợi cảm cùng với gu thời trang khá tinh tế. Mỹ Anh có khuôn mặt pha trộn giữa nét đẹp của bố và mẹ. Con út của Mỹ Linh ăn mặc cá tính, gợi cảm, đôi khi nổi loạn. Phong cách thời trang của Mỹ Anh từng gây tranh cãi. Xem video "Ngày của mẹ, trò chuyện với ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh". Nguồn VTV3