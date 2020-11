Mối tình đẹp của con gái nhạc sĩ Anh Quân và hôn phu ngoại quốc

Mới đây, Anna Trương đính hôn sau 4 năm tìm hiểu nhạc công Eric Derwallis. Con gái của nhạc sĩ Anh Quân gặp gỡ chồng sắp cưới vào năm 2016 khi cả hai tham gia ban nhạc sinh viên Lands. Đôi uyên ương xuất thân từ Berklee College of Music - trường đại học danh tiếng về âm nhạc tại Mỹ.Anna và người yêu có nhiều sở thích chung như âm nhạc, du lịch, ẩm thực, đọc sách. Cả hai cũng chọn cuộc sống giản dị, ít phô trương trên mạng xã hội và rất hiếm khi trải lòng về chuyện hẹn hò trước công chúng. Eric có ngoại hình nghệ sĩ. Ở đời thường, anh không quá trau chuốt vẻ ngoài. Trong nhóm Lands, người yêu của Anna Trương là tay trống. Năm 2017, Anna Trương cùng người yêu về Việt Nam góp mặt trong đêm nhạc Monsoon Music Festival. Trong 4 năm bên nhau, cặp đôi thường xuyên sánh đôi trong các buổi gặp gỡ bạn bè. Trên trang cá nhân, Eric thường xuyên chia sẻ hình ảnh của anh do chính Anna chụp. Tay trống cũng ghi lại hình ảnh của bạn gái. "Điện thoại của anh ghi lại nhiều khoảnh khắc về em. Anh muốn ghi lại hình ảnh của em nhiều nhất có thể. Chúng rất đặc biệt với anh. Một năm qua bên em thật nhiều kỷ niệm", bạn trai ngoại quốc của Anna từng chia sẻ. Xem video "Diva Mỹ Linh tham gia King of Rap". Nguồn FB Mỹ Linh

