Đại gia Đức An nịnh vợ ngọt như mía lùi khiến fan trầm trồ

Chiều 17/4, doanh nhân Đức An đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái tựa đề “Vợ tôi”, kèm tấm ảnh bà xã Phan Như Thảo đang bế con bên bể bơi. Đức An mở đầu bài viết bằng cách cho rằng hôn nhân có thể là địa ngục, là kẻ thù của tình yêu, nhìn nhau chẳng còn hấp dẫn, sống với nhau chỉ vì tình, tiền. Song, với anh thì khác, từ khi gặp Thảo, anh đã yêu và có con, đến giờ anh đã yên ổn và vui vẻ trong cuộc sống.

“Hàng ngày hai đứa bận rộn, mệt mỏi than thở, con thì lúc vui lúc nhõng nhẽo, khó chịu. Hai đứa nhìn nhau với ánh mắt lỗi tại anh, tại em. Anh luôn có thể dựa lưng Thảo và ngược lại Thảo không những dựa lưng anh mà còn nhẩy vào lòng nhõng nhẽo anh có yêu em không?

Anh không phủ nhận anh là người ham sắc đẹp của phụ nữ, nhưng chẳng ai có thể biết được người phụ nữ đẹp của mình có tốt khi sống chung với nhau không? Đến giờ Thảo vẫn còn đẹp như thời dưới 30 và tốt như thuở ban đầu“, Đức An chia sẻ.

Phan Như Thảo xinh tươi bế con bên hồ bơi.

Bài đăng thu hút sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Đại đa số cho rằng đại gia khéo nịnh vợ bằng những câu nói ngọt ngào. Một số khác nói đùa:” Anh An viết ngôn tình hay quá! Tình yêu thực sự là đây! Keep it up hai người nhé!”.