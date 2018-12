Phá tướng vì mang bầu tăng 30kg, chờ mãi Phan Như Thảo đã 'lột xác'

Trước khi làm vợ thứ 4 của đại gia nổi tiếng Đức An, Phan Như Thảo từng là cái tên khiến Ngọc Trinh cũng phải “dè chừng”. Chân dài sinh năm 1988 là một trong những “gà cưng”, được ông bầu Khắc Tiệp lăng xê cực kì mạnh mẽ. Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, người đẹp bỗng tuyên bố kết hôn với đại gia nổi tiếng Đức An. Và kể từ đây, nhan sắc của cô cũng tụt dốc theo khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Không lâu sau đám cưới với vị đại gia, Phan Như Thảo có bầu, tuy nhiên không may mắn cô lại bị sảy thai. Có lẽ vì thế mà đến lần mang thai sau đó, người đẹp được chồng chăm sóc chu đáo đến mức tăng cân không kiểm soát. Cô từng chia sẻ, ở tháng thứ 9 thai kỳ, cô đã nặng hơn 80 kg và số cân tăng lên tới hơn 30 kg so với thời con gái. Tại thời điểm đó, rất nhiều người hâm mộ đã cho rằng người đẹp quá xuề xòa với cơ thể mình trong khi những mỹ nhân khác dù bầu bí vẫn chọn chế độ ăn để con khỏe, mẹ thon gọn. Dù vậy, Phan Như Thảo cho biết cô không quan tâm đến những lời bình luận bên ngoài, chỉ quan trọng mẹ khỏe, con khỏe. Vì tăng cân quá nhiều nên sau sinh, người đẹp bị vỡ nét, phá nhan sắc thê thảm. Khuôn mặt Phan Như Thảo những tháng đầu sau sinh luôn béo mập mũm mĩm và cô luôn bị lộ nọng cằm. Không né tránh, người đẹp vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên con gái cưng sau khi sinh nở. Dù gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt để chuyên tâm chăm sóc chồng con, chân dài này vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và rất nhiều người không khỏi tiếc nuối cho nhan sắc của Như Thảo sau khi làm vợ 4 đại gia. Thậm chí, chính người đẹp cũng không ít lần than phiền, buồn tủi khi bị mọi người chê bai về việc lên cân. Điều đáng nói là một số sao Việt dù có bị tăng cân nhiều trong thời kỳ mang bầu nhưng họ sẽ giảm cân, lấy lại dáng rất nhanh, còn Như Thảo, sau sinh một thời gian dài vẫn cứ xuất hiện với hình ảnh mập ú. Hình ảnh Phan Như Thảo sau khi sinh con gần 1 năm vẫn không có dấu hiệu cải thiện nhan sắc. Rất nhiều người luôn mong chờ được ngắm lại Phan Như Thảo của thời con gái. Nhưng cho đến gần 3 năm sau sinh, cô vẫn trung thành với hình ảnh béo mập. Tuy nhiên, im ắng một thời gian, mới đây Phan Như Thảo bất ngờ khoe ảnh cô đi tập luyện để giảm cân sau sinh. Người đẹp viết: “Chụp cái ảnh đánh dấu ngày đầu mình quay lại phòng tập sau 3 năm bầu bí, sinh đẻ. Đừng lười nghe không?” Trải qua nhiều ồn ào nhưng Phan Như Thảo giờ đây vẫn giữ được mái ấm nhỏ hạnh phúc bên chồng đại gia. Cặp đôi cũng đang có dự định sẽ sang Mỹ định cư trong thời gian tới.

