Cuộc sống của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My ở tuổi 52

Giáng My là một trong những “nữ hoàng ảnh lịch” cách đây nhiều năm. Ngoài làm người mẫu, cô còn đóng phim. Những năm trở lại đây, Giáng My tập trung kinh doanh. Thi thoảng, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp, tham gia sự kiện giải trí. Giáng My chụp ảnh kỷ niệm cùng vợ chồng Quốc Cơ, vợ chồng Đăng Khôi tại một sự kiện. Giáng My sống xa hoa. Cô ở biệt thự, đi xe sang, sử dụng toàn đồ hiệu. Giáng My khoe vẻ sành điệu trong chuyến du lịch Nhật Bản. Người đẹp trải nghiệm cuộc sống ở miệt vườn. Giáng My không chia sẻ về chuyện tình cảm. Ở tuổi 52, người đẹp có sở thích vẽ tranh, làm đồ gồm, đan lát. Giáng My khoe vẽ tranh ở biệt thự. Người đẹp tự đan mũ và túi cho một chuyến đi. Giáng My sống chậm rãi trong những ngày nghỉ. Ở tuổi U55, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn trẻ trung, gợi cảm.Hoa hậu Giáng My sinh con gái Anh Sa năm 1994. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Giáng My cho biết, con gái giống hệt tính cô, thích độc lập. Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

