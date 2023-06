Vẻ đẹp sang trọng, quý phái của mẹ Hoa hậu Giáng My

Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Giáng My vừa đăng bộ ảnh chụp cùng mẹ ruột. Hoa hậu Đền Hùng được nhận xét giống hệt mẹ và thừa hưởng những nét đẹp từ mẹ ruột. Từ khuôn mặt xinh đẹp cho tới dáng vóc, Giáng My đều thừa hưởng từ mẹ. Được biết thời trẻ mẹ của Hoa hậu Giáng My là hoa khôi của trường Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng vóc dáng của bà vẫn gọn gàng, thần thái sang trọng. Không chỉ chỉn chu về trang phục, mẹ Giáng My còn rất chăm chỉ dưỡng da và truyền cảm hứng làm đẹp cho con gái. Chính vì biết cách chăm sóc bản thân như vậy nên mẹ ruột Giáng My vẫn giữ được nét đẹp đáng ngưỡng mộ. Nhìn mẹ của Giáng My không ai nghĩ bà đã ở độ tuổi ngoài 80.Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

