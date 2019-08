Cuộc sống cô đơn và nhọc nhằn của "thằng Cò" phim Đất phương Nam

Chết vai với “thằng Cò”



Bộ phim Đất phương Nam ra mắt năm 1997, chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Đây được xem là một trong những phim truyền hình chuyển thể thành công nhất từ tác phẩm văn học.

Sau hơn 22 năm ra đời, bộ phim vẫn liên tục được trình chiếu trên nhiều kênh truyền hình địa phương, nhận được sự mến mộ của nhiều tầng lớp khán giả. Với những khán giả yêu mến bộ phim thì không thể quên được 2 diễn viên nhí đóng vai chính đó là bé An và Cò. Hai nhân vật này đã in đậm trong lòng công chúng yêu phim. An - Cò trở thành một cặp bài trùng trong Đất phương Nam, thế nhưng ngoài đời, số phận của Hùng Thuận diễn vai An và Phùng Ngọc diễn vai Cò lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Thằng Cò trong phim đất Phương Nam. Vai “thằng Cò” của Phùng Ngọc là vai diễn có sức hút lớn với khán giả trong phim Đất phương Nam. Trong phim, Cò là cậu bé thông minh, pha chút lém lỉnh và rất giỏi bắn ná, thường bên cạnh và giúp đỡ An trong chuyến hành trình tìm cha. Trong phim Đất phương Nam, Phùng Ngọc đã thể hiện vô cùng xuất sắc vai diễn “thằng Cò” và nhiều người nghĩ rằng đây sẽ là cú hích giúp diễn viên nhí này bùng nổ trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi bộ phim kết thúc, khán giả chỉ thấy Phùng Ngọc thỉnh thoảng xuất hiện với vai phụ trong một số bộ phim rồi dần dần biến mất khỏi showbiz Việt. Bao nhiêu năm qua Phùng Ngọc vất vả bươn chải kiếm sống với đủ nghề. Mồ côi mẹ từ năm 6-7 tuổi, Phùng Ngọc chỉ còn lại cha nhưng anh cũng không gần gũi nhiều với cha ruột của mình. Từ nhỏ, Phùng Ngọc đã theo một người bác lên Sài Gòn giúp việc nhà và đi theo phụ ông làm ảo thuật. Được trời phú cho sự thông minh, nhanh nhạy, Phùng Ngọc dễ dàng nắm bắt những chiêu trò ảo thuật của bác và trở thành người phụ việc đắc lực của ông trong các buổi diễn ở Thảo Cầm Viên, Suối Tiên... Trong một dịp theo chân bác vào đài truyền hình để quay chương trình Tết, Phùng Ngọc cũng như bao đứa trẻ khác, ngồi bên ngoài đợi và bày đủ thứ trò nghịch ngợm trong khi chờ người lớn. Tình cờ, cậu bé gặp được đạo diễn Nhâm Minh Hiền, khi đó là phó đạo diễn của phim Đất phương Nam. Chính đạo diễn Nhâm Minh Hiền đã chủ động dắt Phùng Ngọc đến gặp đạo diễn Vinh Sơn để thử vai. Khi đạo diễn giao diễn thử một đoạn trong Đất phương Nam, đó là đoạn “thằng Cò” trèo lên cây và nhớ về mẹ, bằng cảm xúc của một cậu bé mồ côi mẹ từ nhỏ, Phùng Ngọc đã diễn như không diễn. Ngay lập tức, đạo diễn Vinh Sơn đã mời cha ruột của Phùng Ngọc lên đài truyền hình ký hợp đồng đóng phim. Tự nhận có năng khiếu trời cho, dù không được đào tạo bài bản nhưng Phùng Ngọc chỉ cần đọc qua lời thoại vài lần là đã có thể nhớ và diễn được ngay. Sau khi Đất phương Nam lên sóng, bên cạnh một thằng An ngây thơ, khán giả cũng dành rất nhiều tình cảm cho “thằng Cò” lém lỉnh. Bản thân Phùng Ngọc mỗi khi xuất hiện ở đâu, cũng được mọi người nhận ra và gọi thân mật là Cò. “Thằng Cò” trở thành đỉnh cao và cũng là vai diễn Phùng Ngọc không thể vượt qua. Cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn Điều kỳ lạ là vai diễn này giống Phùng Ngọc đến khó tin. “Thằng Cò” trong phim mất mẹ, theo cha đi khắp nơi mưu sinh bằng nghề bắt rắn. Cuộc sống ngoài đời của Phùng Ngọc cũng như vậy, cũng mồ côi mẹ và cũng theo cha mưu sinh. Những ký ức vất vả theo cha học nghề cắt chìa khóa, rồi đến nghề cắt tóc... là những kỷ niệm không bao giờ quên. Vì nghiệp diễn không đủ trang trải cuộc sống nên anh đã phải lăn lộn kiếm sống bằng nhiều nghề. Không có công việc ổn định nên anh cũng chẳng có chỗ ở cố định. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng anh luôn sống vui vẻ, đi tới đâu người ta cũng thương, cũng quý. Phùng Ngọc chạy xe ôm để kiếm sống. Ảnh: Zing.vn Ở TP.HCM không thể xoay xở đủ sống, anh quyết định quay trở về Bình Dương và tìm nhiều công việc khác mưu sinh như bảo vệ, lái đò,... diễn viên nhí nổi tiếng một thời cũng từng lấy vợ nhưng sau đó chia tay. Đứa con đáng lẽ sẽ là niềm an ủi của anh nhưng cũng bỏ anh mà đi vì sinh thiếu tháng. Trải qua cuộc đời nhiều thăng trầm, hiện tại anh đang chạy xe ôm ở gần bệnh viện Đa khoa Bình Dương và sống trong căn phòng trọ có giá thuê 400.000 đồng/tháng. Mỗi sáng, Phùng Ngọc tự đi chợ, chuẩn bị bữa ăn trưa cho mình rồi chạy xe ra gần bệnh viện Bình Dương để đón khách. Có người quen muốn cắt tóc thì anh lại chạy về nhà.



Ngoài ra, buổi tối nếu trời không mưa, Phùng Ngọc sẽ bán áo thun ở chợ để kiếm thêm thu nhập. Hỏi Phùng Ngọc có bao giờ trách số phận quá cay nghiệt với mình hay không, anh nói: "Không đâu chị ơi. Mỗi người có một cái số. Nhiều người cũng hỏi tôi có tiếc nuối quá khứ không, nói thật tiếc thì cũng có nhưng một chút rồi quên hà. Giờ tôi chỉ mong đủ sống chứ không mong gì hơn. Ba cũng có gửi tiền, gửi gạo nhưng tôi không nhận vì thấy mình đã lớn, không giúp được cho ba mà còn nhận tiền thì kỳ".

Khi cuộc sống của anh được nhiều người biết đến, khán giả yêu thích vai diễn “thằng Cò” ngày nào tỏ ra ngỡ ngàng và tiếc nuối trước cuộc sống khó khăn nhiều bề của anh.

Cuộc hội ngộ dàn diễn viên phim Đất phương Nam

Cách đây không lâu dàn sao bộ phim truyền hình Đất phương Nam đã tái ngộ khán giả trong chương trình Miền ký ức. Xuất hiện trên sân khấu, bé An (Hùng Thuận), nhân vật “thằng Cò” (Phùng Ngọc), ông Ba bắt rắn (Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung), anh Tư Võ Tòng (Lê Quang), bà Tư Ú (Mai Thanh Dung) đều rưng rưng xúc động khi kể về kỷ niệm những ngày đóng phim Đất phương Nam.

Dàn diễn viên đã có cuộc hội ngộ đầy xúc động khi cùng tham gia một gameshow truyền hình. Sau 22 năm kể từ sau bộ phim, những diễn viên ngày ấy có những ngả rẽ khác nhau. Có người thăng tiến trong sự nghiệp, cuộc sống viên mãn, nhưng ngược lại cũng có nhiều người phải vật lộn mưu sinh hàng ngày. Khi được mời tham gia chương trình Ký ức vui vẻ, gặp lại đoàn làm phim Đất phương Nam năm xưa, Phùng Ngọc rất vui và xúc động. Khi gặp lại, mọi người trong đoàn phim vẫn khỏe mạnh vui vẻ, anh mừng lắm.

Sau cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, Phùng Ngọc quay trở lại với cuộc sống thường ngày với biết bao lo toan vất vả của cuộc sống. Phùng Ngọc đi làm cả ngày, không về TP.HCM nên cũng không thể gặp lại mọi người được. Đôi khi có số điện thoại, nhưng anh ít khi gọi vì ai cũng có công việc riêng nên không muốn làm phiền đến mọi người. Nhiều năm trở lại đây anh cũng không còn quan tâm đến nghiệp diễn nữa, “hình như cánh cửa đó đã khép lại với tôi rồi”. Trở lại với cuộc sống cơm áo gạo tiền mặc dù có vất vả nhưng đối với anh đó cũng là bình yên rồi.