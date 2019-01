Cuộc đời lắm chông gai của loạt mỹ nhân Việt tuổi Hợi

Hòa Minzy

Năm 2018 có lẽ sẽ là một năm tuyệt vời trong sự nghiệp của cô nàng tuổi hợi Hoà Minzy với những bản hit đầu tiên trong sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm thuận lợi bên bạn trai đại gia. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, tình yêu khởi sắc nhưng đây cũng là năm Hòa vướng phải vô vàn những lùm xùm không đáng có.

Đỉnh điểm là vụ việc giả mạo nhân viên để vào hậu trường lễ trao giải gặp nhóm nhạc Hàn đình đám BTS sau đó là sự vụng về của những lời xin lỗi bị đánh giá là không thật lòng. Ngoài ra cô nàng còn dửng dưng để mặc trưởng FC quát mắng thành viên và liên tục đáp trả fan gay gắt trên mạng xã hội.

Hứa sẽ rút kinh nghiệp về cách cư xử của mình nhưng dường như câu xin lỗi đã trở thành điệp khúc trong bài hát dài của Hòa Minzi khi cô hết lần này đến lần khác thể hiện cách ứng xử khó hiểu của mình đối với người hâm mộ.

Mới đây nhất, ngay những ngày đầu năm 2019 bão tố lại tiếp tục đến với Hòa. À, thực ra thì tự cô nàng gọi sóng gọi gió đến mới đúng. Đó là thái độ khó hiểu của Hòa trước lời góp ý chân thành của fans ruột, cô nàng lạnh nhạt đáp trả đầy ác ý và ngay lập tức khiến người hâm mộ phải bất bình. Cùng với đó, Hòa lọc hơn 2000 người hâm mộ ra khỏi fandom. Động thái của cô nàng khiến làn sóng tẩy chay càng trở nên gay gắt. Thậm chí nhiều người cho rằng Hòa có vấn đề về tâm thần mới cư xử với người hâm mộ như vậy. Trước quá nhiều sức ép, Hòa Minzy hiện đã khóa trang cá nhân.

Hương Tràm

Vương miện đến quá sớm khi mới vừa 17 tuổi, Hương Tràm đã mất một thời gian dài hoang mang trong hào quang của chính mình. Tiếng tăm chưa vang xa, tai tiếng của cô nàng đã ùn ùn chạy trước với loạt phát ngôn thể hiện lối sống buông thả, thậm chí bất cần.

Tuyên bố giỏi chuyện trên giường, lộ ảnh nâng ngực rồi tin đồn thay người yêu như thay áo khiến nhiều người từng yêu mến Hương Tràm phải lắc đầu ngán ngẩm. Đặc biệt sau khi bị tố vô ơn với người thầy dìu dắt mình - nữ ca sĩ Thu Minh cùng lời tố qua lại khiến cô càng ngày càng mất điểm trầm trọng.

Tuy vậy, sau nhiều chông gai, Hương Tràm đã khẳng định tên tuổi của mình với một loạt bản hit như: "Em gái mưa" ; "Cánh hoa tàn", "Duyên mình lỡ"... Cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi mua được biệt thự riêng khi mới 23 tuổi.

Mới đây cô khiến nhiều người không khỏi xót xa khi tiết lộ quãng thời gian 6 năm mất ngủ, rối loạn cưỡng chế và khẳng định "Cuộc sống của người nổi tiếng không sung sướng như những gì tôi mơ ước". Cô hiện đang phải đối mặt với căn bệnh dị ứng cấp tính và căng thẳng triền miên đến mức phải hủy loạt lịch diễn.

Huyền My

Vuột khỏi tay vương miện nữ hoàng sắc đẹp nhưng ở thời điểm lên ngôi Á hậu, Huyền My là cái tên may mắn nhất khi dành được vô vàn lời khen ngợi có cánh của công chúng khác hẳn ghạch đá mà tân Hoa hậu phải hứng chịu. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, nàng Á hậu tuổi hợi đã phải đối diện với loạt ồn ào như ăn mặc hở hang ở quán bar, bí ẩn gia thế khủng... Tới thời điểm hiện tại, Huyền My có lẽ chính là nàng Á hậu thị phi nhất của showbiz Việt.

Tình trường nhiều sóng gió, Huyền My từng hơn một lần bị tố giật chồng, giật bồ bạn thân và hứng chịu chỉ trích từ công chúng.

Cô cũng từng bị cho là chơi xấu Kỳ Duyên khiến đàn em rơi vào cảnh khốn đốn. Năm 2018 Huyền My còn bất ngờ bị rơi vào cảnh trớ trêu khi cô đăng một tấm hình gợi cảm trong phòng tắm và ngay lập tức bị cho rằng: Nhờ người yêu chụp ảnh nóng lộ điểm nhạy cảm!Chạy không thoát khỏi những thị phi trên trời rơi xuống, sau tất cả hình ảnh hồn nhiên trong sáng của Huyền My cũng ảnh hưởng ít nhiều. Mới đây người đẹp chia sẻ mong muốn có một đám cưới ấm cúng trong tương lai, cô cũng bị đồn đang yêu thiếu gia Bảo Hưng - bạn trai cũ của Á hậu Tú Anh.

Angela Phương Trinh

Nổi tiếng khi là một cô bé đen nhẻm, Angela Phương Trinh đã có hành trình trưởng thành vô cùng gian nan. Nhan sắc xinh đẹp, tài năng diễn xuất không cần bàn cãi nhưng lối sống của Angela Phương trinh là lại điều khiến cô nhận cái nhìn thiếu thiện cảm từ người hâm mộ.

Từng bị xem là nữ hoàng thị phi với kết quả học tập bết bát, bỏ học giữa chừng, ăn mặc biểu diễn phản cảm hay cặp đại gia... Thị phi mà Angela Phương Trinh gây ra chắc hẳn là câu chuyện kể hoài không hết. Năm 2018, Angela Phương Trinh đã cho thấy sự chuyển biến và trưởng thành của mình. Nếu như những ngày đầu năm còn mải mê khoe thân bất chấp, Angela Phương Trinh của thời điểm hiện tại đã chính chắn hơn nhiều khi biết ăn mặc tiết chế hơn, thường xuyên làm từ thiện, thành tâm theo Phật.

"Bà mẹ nhí" đã có cái kết cho tuổi 23 viên mãn với màn đánh chiếm thảm đỏ với cây hồng nổi bật cùng phong cách trang điểm mang hơi hướng tôn giáo và giọt nước mắt sầu bi đình đám. Nhiều người mong chờ Phương Trinh sẽ sớm trở lại với những dự án nghệ thuật mới vào năm 2019 này.

Jun Vũ

Từ danh xưng "hot girl trà sữa" với vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng, Jun Vũ nhận sự ủng hộ lớn khi lấn sân môn nghệ thuật thứ 7 với 2 dự án lớn: "Tháng năm rực rỡ", "Người bất tử". Được mệnh danh là "ngọc nữ" mới của điện ảnh Việt, trở thành một trong những mỹ nhân nổi tiếng và được yêu thích nhất giới giải trí không phải bởi khả năng diễn xuất mà đơn giản chỉ bởi cô quá đẹp.

Vừa có được những thành công đầu tiên, Jun Vũ bất ngờ công khai "nâng cấp" vòng 1 và tuyên bố phá bỏ hình tượng ngây thơ trong sáng để trở thành biểu tượng sexy mới trong showbiz Việt. Cô ngay lập tức nhận được những phản ứng trái chiều về phong cách mới này.

Tuy vậy trước mọi lời ác ý, Jun Vũ kiên định đáp trả và không ngại cực "gắt" với cả fans cũ lẫn untifans. Cô khẳng khái nhận định, mình yêu bản thân mình hiện giờ và hoàn toàn không có khái niệm sống để vừa lòng người khác.

Thách thức dư luận, mỹ nhân tuổi hợi cá tính vẫn miệt mài thể hiện cái tôi bằng phong cách ngày càng gợi cảm của mình. Những người yêu mến cô hi vọng rằng, cùng với sự thay đổi đó, Jun Vũ cũng ngày càng trưởng thành hơn trong lĩnh vực diễn xuất để khẳng định chính mình bằng tài năng thay vì nhan sắc.