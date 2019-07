Công ty quản lý của Seungri bị nhà đầu tư đòi bồi thường hơn 67 tỷ won

Thông tin trên trang All Kpop, YG Entertainment được cho là đang chuẩn bị hoàn trả khoản đầu tư trị giá 67 tỷ won từ Louis Vuitton Moe Hennessy (LVMH).



YG Entertainment đang lao đao vì các bê bối.

Theo các nguồn tin, YG đang chuẩn bị thực hiện thanh toán bằng dòng tiền hiện có do gặp khó khăn khi chuyển đổi cổ phiếu. Lý do cho sự khó khăn này là do giá cổ phiếu của YG giảm hơn 40% trong 6 tháng do vụ bê bối mại dâm liên quan đến Seungri và các cuộc điều tra về thuế liên quan đến cựu giám đốc điều hành Yang Hyun Suk.

"Cú nổ" của YG được chính Seungri (Big Bang) châm ngòi.

Trước đó, tháng 10/2014, YG Entertainment đã nhận được tổng cộng 61,15 tỷ won từ Louis Vuitton với lời hứa sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc tiền mặt 5 năm sau đó. Gần 13,6 triệu cổ phiếu sẽ được chuyển đổi với mức giá 44.400 won/cổ phiếu. Trong trường hợp Louis Vuitton chọn không chuyển đổi cổ phiếu và yêu cầu hoàn trả, YG sẽ phải hoàn trả 67 tỷ won cộng với 2% tiền lãi hằng năm.