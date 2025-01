Cặp song sinh từng “khuynh đảo” làng mốt Việt giờ ra sao?

Cặp song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh sinh năm 1978, có gương mặt, vóc dáng khá giống nhau. Cả hai bắt đầu làm người mẫu vào năm 15 tuổi. Vào năm 17 tuổi, Thúy Hằng và Thúy Hạnh giành giải Người mẫu ấn tượng trong cuộc thi Tìm kiếm người mẫu. Ảnh: Dân Việt. Theo Vietnamnet, sự nghiệp người mẫu của Thúy Hằng - Thúy Hạnh thăng hoa khi cả hai ngoài 20 tuổi. Ngoài hoạt động nghệ thuật, hai chị em còn thành lập công ty người mẫu. Ảnh: FB Thúy Hằng. Theo An Ninh Thủ Đô, năm 23 tuổi, Thúy Hằng kết hôn với một tiến sĩ kinh tế sau đó giã từ sự nghiệp người mẫu để chăm lo chồng con. Ảnh: Gia Đình Xã Hội. Năm 2014, Thúy Hằng cho biết, cô chưa một lần có cảm giác tiếc nuối khi rời showbiz. “Bản tính mình thích an phận và suy nghĩ ấy bị ảnh hưởng bởi mình sinh ra trong một gia đình truyền thống, rằng gái lớn thì phải lấy chồng, sinh con”, Thúy Hằng nói. Ảnh: Gia Đình Xã Hội. Năm 2020, chia sẻ trên Gia Đình Xã Hội về chồng, Thúy Hằng cho biết: “Anh là người lãng mạn, nhưng khi bận rộn công việc hoặc có nhiều việc bị phân tâm thì cũng không phải thường xuyên lãng mạn được”. Ảnh: Vietnamnet. Khi mâu thuẫn, Thúy Hằng và chồng không nói chuyện trực tiếp mà nhắn tin, viết thư hoặc viết lên tờ giấy nội dung bức xúc để đối phương tự hiểu và thay đổi. Ảnh: Vietnamnet. Sau khi kết hôn với nhạc sĩ Minh Khang, Thúy Hạnh theo chồng vào Sài Gòn làm MC, giám khảo các chương trình truyền hình, đào tạo người mẫu. Ảnh: FB Thúy Hạnh. Thúy Hạnh chia sẻ trên Đẹp, vợ chồng chẳng mấy khi to tiếng, Minh Khang đi đâu làm gì, nữ người mẫu đều tin tưởng. Hôn nhân giữa hai người bền chặt là biết gạt cái tôi, không có em hay anh mà chỉ có chúng ta. Ảnh: FB Thúy Hạnh. Thúy Hạnh trân trọng Minh Khang bởi anh là người đàn ông biết lo cho gia đình còn Minh Khang cho biết, Thúy Hạnh là người tham công tiếc việc, chịu thương chịu khó, là niềm kiêu hãnh của anh. Ảnh: FB Thúy Hạnh. Hai con gái của Minh Khang - Thúy Hạnh đều ra dáng thiếu nữ xinh đẹp. Ảnh: FB Thúy Hạnh. Xem video: "Nhạc sĩ Minh Khang cùng con gái tham gia Bố ơi mình đi đâu thế". Nguồn FB Minh Khang

