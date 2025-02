“Hoàng tử Valentine” Đức Phúc lột xác khó nhận ra, có tài sản “khủng”

Năm 2015, Đức Phúc đoạt danh hiệu quán quân Giọng hát Việt. Rời cuộc thi, học trò Mỹ Tâm có sự nghiệp lẹt đẹt vì ngoại hình không được bắt mắt. Với mong muốn đổi vận, Đức Phúc quyết định "đập mặt xây lại". Ảnh: FB Đức Phúc. Giọng hát nội lực cùng ngoại hình điển trai, học trò Mỹ Tâm chiếm được cảm tình của khán giả. Ảnh: FB Đức Phúc. Từ năm 2019, Đức Phúc thường ra mắt các MV dịp Valentine như: Hơn cả yêu, Ngày đầu tiên, Em đồng ý, Chăm em một đời. Ảnh: FB Đức Phúc. Trong Chăm em một đời vừa ra mắt, Đức Phúc kết hợp với Hoa hậu Thanh Thủy. Ảnh: FB Đức Phúc. "Hoàng tử Valentine” có trong tay nhiều hit như: Ánh nắng của anh, Hết thương cạn nhớ, Người ơi người ở đừng về, Đi chùa cầu duyên. Ảnh: FB Đức Phúc. Năm 2024, Đức Phúc tham gia Anh trai say hi. Trong chung kết, anh vào nhóm nhạc toàn năng Best 5 cùng Quang Hùng MasterD, Isaac, Quang Anh Rhyder và Hieuthuhai. Ảnh: FB Đức Phúc. Năm 2021, ca sĩ Đức Phúc tậu căn hộ 10 tỷ, rộng 120 m2. Anh dọn về căn hộ này vào đầu năm 2022. Ảnh: FB Đức Phúc. Năm 2018, học trò Mỹ Tâm tậu chiếc xe hơi Range Rover Evoque trị giá hơn 3 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet. Đức Phúc mua tặng bố mẹ một căn nhà ở Hà Nội và xe Toyota Fortuner giá hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Người Đưa Tin. Xem video "Chị Cả - Đức Phúc song ca trong King of rap". Nguồn King of rap

