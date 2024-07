Johnny Trí Nguyễn đổ vỡ hôn nhân, hẹn hò kín tiếng với Nhung Kate

Khi chưa nổi tiếng, Johnny Trí Nguyễn kết hôn Vũ Lynn Cathy. Cả hai có hai cô con gái chung. Ảnh: FB Johnny Trí Nguyễn. Johnny Trí Nguyễn và Vũ Lynn Cathy chỉ có 12 năm hạnh phúc bên nhau. Ảnh: FB Johnny Trí Nguyễn. Nam diễn viên chia sẻ, anh ly hôn khi không có kinh nghiệm tình cảm. "Mình học mười mấy năm, nhưng tình cảm thì không có học. Nhưng cái đó là cái chúng ta trải nghiệm nhiều nhất ở trong cuộc sống. Cha mẹ cũng đâu có dạy cuộc sống tình cảm với một người nữ là như thế nào. Chúng ta không có kinh nghiệm gì cả, mọi thứ đều rất bỡ ngỡ và tự khám phá. Khi nó lệch đường thì không thể cứu vãn được", Báo Giao Thông dẫn lời Johnny Trí Nguyễn. Ảnh: FB Johnny Trí Nguyễn. Hai con gái của Johnny Trí Nguyễn sống cùng vợ cũ của nam diễn viên. Johnny Trí Nguyễn tiết lộ cô con gái út đam mê làm diễn viên, còn con gái lớn thích viết truyện, tiểu thuyết. Ảnh: FB Johnny Trí Nguyễn.Johnny Trí Nguyễn hẹn hò Nhung Kate trong những năm qua. Ảnh: Znews. Cặp đôi chênh nhau 17 tuổi, sánh đôi trong các sự kiện khi mới hẹn hò. Ảnh: Znews. Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate ngày càng kín tiếng về chuyện hẹn hò. Ảnh: Người Đưa Tin. Cả hai không công khai xuất hiện bên nhau vài năm trở lại đây. Ảnh: Người Đưa Tin. Tuy nhiên, Nhung Kate và Johnny Trí Nguyễn vẫn nhắc đến nhau. Ảnh: Dân Việt. Nhung Kate chia sẻ, khi đóng phim The Continental: From the World of John Wick, cô được bạn trai hỗ trợ học thêm tiếng Anh, tập luyện võ thuật và thích nghi với môi trường làm việc quốc tế. Ảnh: Báo Giao Thông. Ở tuổi 50, nam diễn viên phim Dòng máu anh hùng tập trung cho công việc ở võ đường. Ảnh: FB Johnny Trí Nguyễn. Cách đây không lâu, Johnny Trí Nguyễn công bố tổ chức một sân chơi võ thuật. Ảnh: FB Johnny Trí Nguyễn. Xem video: "Khám phá túi của Nhung Kate". Nguồn Tạp chí Đẹp

