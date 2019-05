Con gái Phi Nhung tặng mẹ xế sang nhân ngày sinh nhật

Trên trang cá nhân của mình, Phi Nhung vừa khoe hình ảnh món quà sinh nhật bất ngờ là một xe hơi hạng sang do chính cô con gái cưng tặng cho mình. Nữ ca sĩ xúc động viết: "Cảm ơn con gái của Mẹ. Về tới Mỹ bao nhiêu mệt nhọc đã tan biến. Vì con gái surprise món quà dành cho mẹ là 1 chiếc xe to đùng. Quà Birth day + morther's Day ... Cảm ơn con vì tất cả".



Phi Nhung hạnh phúc khi được con gái tặng xế hộp hạng sang trong ngày sinh nhật. Trong ảnh khoe với cư dân mạng, mẹ con Phi Nhung tươi cười rạng rỡ bên xế hộp sang trọng. Con gái Phi Nhung hiện đã là y tá tại một bệnh viện danh tiếng. Phi Nhung luôn tự hào vì cô con gái rượu ngoan ngoãn và tài giỏi của mình.



Được biết, xế hộp mà con gái ruột tặng cho Phi Nhung là từ thương hiệu BMW. Giá trung bình của một xế hộp từ thương hiệu này dao động từ hai tỉ trở lên. Dù chưa biết giá trị thực sự của món quà này nhưng ai nấy đều tự hiểu, giá tiền không thể là con số nhỏ.

Trước đó, Phi Nhung khiến dân tình bất ngờ khi tiết lộ con gái ruột tên Wendy, vừa đỗ thủ khoa ở Mỹ, chuyên ngành y tá. Sắp tới, con gái sẽ theo học tiếp Thạc sĩ. Với Phi Nhung, những năm qua cô đã âm thầm chịu đựng nỗi khổ khi nuôi con một mình.“Mẹ đã cực khổ âm thầm chịu đựng, sống độc thân một mình và đau khổ khi phải kiếm tiền nuôi con ăn học. Em bé của Áo xanh ngày nào đã không phụ lòng mẹ, giờ đã là thủ khoa, một cô y tá giỏi giang”, Phi Nhung chia sẻ.

Phi Nhung tâm sự cô giữ kín bí mật về con nhiều năm cũng vì mong con có cuộc sống bình yên, trưởng thành không bị chú ý. Ngày hôm nay, nữ ca sĩ Áo mới Cà Mau hạnh phúc muốn khoe con với tất cả người hâm mộ khi nghe tin con thành công trong học tập.Nói về con gái, Phi Nhung không giấu niềm tự hào: “Con đã chịu đựng cực khổ xa mẹ, đã cố gắng học để tặng cho mẹ một món quà vô giá trong chính ngày sinh nhật mẹ như con đã hứa”.

Nữ ca sĩ không ngại ngần tiết lộ con gái Wendy cũng là nhân vật nữ chính trong MV Áo xanh của cô. "Wendy, suốt đời này mẹ mang ơn con đã âm thầm đứng phía sau ủng hộ mẹ, để mẹ có được cái tên Phi Nhung ngày hôm nay", nữ ca sĩ viết.

Sau tiết lộ của Phi Nhung, trên trang cá nhân, con gái cô tỏ ra xúc động. Cô chia sẻ status bằng tiếng Anh: “For those who are close to me, know that my mom has not gone public about having a daughter. The purpose was to keep me safe and to be able to have a normal life without the unnecessary attention” (Tạm dịch: Với những người thân thiết với tôi đều biết mẹ không muốn công bố chuyện có một con gái. Mẹ muốn bảo đảm an toàn cho tôi, mong tôi có cuộc sống bình thường, không bị chú ý).