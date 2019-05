Mai Phương giải thích lý do tổ chức sinh nhật sớm cho con gái

Bé Lavie - con gái của diễn viên Mai Phương vừa đón sinh nhật tại lớp học dù 3 tháng nữa mới chính thức bước sang tuổi mới. Hình ảnh tiệc sinh nhật của con gái Mai Phương do nghệ sĩ Quốc Thuận đăng tải. "Đến trường đón con vô tình biết trên lầu có tiệc rầm rầm, thì ra đó là tiệc sinh nhật của bé Lavie. Cậu chúc Lavie tuổi mới thật dễ thương, ngoan hiền, nhân hậu và tài năng như mami của con nha", nam nghệ sĩ chia sẻ. Mai Phương giải thích lý do sinh nhật của con gái diễn ra trước 3 tháng vì sinh nhật của con vào tháng 8 nhưng lúc đó học sinh được nghỉ hè nên các thầy cô quyết định tổ chức sớm. Fan thở phào khi biết lý do sinh nhật của con gái Mai Phương được tổ chức sớm. Mai Phương đang một mình nuôi con gái Lavie còn bố của bé - ca sĩ Phùng Ngọc Huy cố gắng hỗ trợ con gái hết mức có thể. Bé Lavie dù còn nhỏ nhưng đã biết yêu thương mẹ. Được biết, trong Ngày của mẹ, cô nhóc đã tặng mẹ hoa. Mai Phương đang mắc bệnh ung thư phổi. Vì vậy, khán giả luôn dành sự quan tâm đến sức khỏe của nữ diễn viên. Gần đây, Mai Phương chia sẻ, cô bắt đầu kinh doanh online những sản phẩm dành cho mẹ và bé. "Phương muốn những lúc sức khỏe ổn định có thể lao động đàng hoàng chân chính, trước khi sẵn sàng sức khỏe quay lại hoàn toàn với nghệ thuật", nữ diễn viên cho hay. Mai Phương giữ tinh thần lạc quan trong hành trình chống chọi bệnh ung thư quái ác. Gần đây, xuất hiện trong một chương trình, Mai Phương cho biết, thời gian qua, cô đã có dấu hiệu bị nhờn thuốc. Tuy nhiên, hiện tại, cô đã sử dụng thuốc mới. Xem video "Mai Phương chia sẻ về việc làm mẹ đơn thân". Nguồn Youtube/vtc

Bé Lavie - con gái của diễn viên Mai Phương vừa đón sinh nhật tại lớp học dù 3 tháng nữa mới chính thức bước sang tuổi mới. Hình ảnh tiệc sinh nhật của con gái Mai Phương do nghệ sĩ Quốc Thuận đăng tải. "Đến trường đón con vô tình biết trên lầu có tiệc rầm rầm, thì ra đó là tiệc sinh nhật của bé Lavie. Cậu chúc Lavie tuổi mới thật dễ thương, ngoan hiền, nhân hậu và tài năng như mami của con nha", nam nghệ sĩ chia sẻ. Mai Phương giải thích lý do sinh nhật của con gái diễn ra trước 3 tháng vì sinh nhật của con vào tháng 8 nhưng lúc đó học sinh được nghỉ hè nên các thầy cô quyết định tổ chức sớm. Fan thở phào khi biết lý do sinh nhật của con gái Mai Phương được tổ chức sớm. Mai Phương đang một mình nuôi con gái Lavie còn bố của bé - ca sĩ Phùng Ngọc Huy cố gắng hỗ trợ con gái hết mức có thể. Bé Lavie dù còn nhỏ nhưng đã biết yêu thương mẹ. Được biết, trong Ngày của mẹ, cô nhóc đã tặng mẹ hoa. Mai Phương đang mắc bệnh ung thư phổi. Vì vậy, khán giả luôn dành sự quan tâm đến sức khỏe của nữ diễn viên. Gần đây, Mai Phương chia sẻ, cô bắt đầu kinh doanh online những sản phẩm dành cho mẹ và bé. "Phương muốn những lúc sức khỏe ổn định có thể lao động đàng hoàng chân chính, trước khi sẵn sàng sức khỏe quay lại hoàn toàn với nghệ thuật", nữ diễn viên cho hay. Mai Phương giữ tinh thần lạc quan trong hành trình chống chọi bệnh ung thư quái ác. Gần đây, xuất hiện trong một chương trình, Mai Phương cho biết, thời gian qua, cô đã có dấu hiệu bị nhờn thuốc. Tuy nhiên, hiện tại, cô đã sử dụng thuốc mới. Xem video "Mai Phương chia sẻ về việc làm mẹ đơn thân". Nguồn Youtube/vtc