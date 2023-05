Con gái Bình Minh cao vượt trội, đoạt huy chương bơi lội ở Thái Lan

Diễn viên Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ vừa khoe thành tích của con gái An Như. Con gái Bình Minh giành 3 huy chương trong một cuộc thi bơi lội ở Thái Lan. Ngoài bơi lội, An Như còn giỏi môn bóng chuyền, đạp xe. Sinh năm 2012, An Như có chiều cao 1m52, thừa hưởng đôi chân dài của bố. An Như khoe vóc dáng cao gầy khi diện áo dài. An Như có chiều cao gần bằng mẹ. Con gái thứ 2 của Bình Minh cao gần bằng vợ diễn viên Chi Bảo. An Như và chị gái An Nhiên có mối quan hệ thân thiết với các ái nữ, quý tử nhà Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo. Dù 11 tuổi, An Như vẫn quấn bố không rời. An Như thường xuyên mặc đồ đồng điệu với chị gái.Vợ chồng Bình Minh thường xuyên đưa hai con gái đi du lịch. Xem video: "Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ dự sự kiện". Nguồn Bí mật Vbiz

