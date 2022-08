Vợ chồng Bình Minh ngày càng đẹp đôi, hóa ra đây là lý do

Vợ chồng người mẫu, diễn viên Bình Minh từng một thời bị cư dân mạng soi mói vì chênh lệch tuổi tác, nhan sắc. Khi mới kết hôn vào năm 2008, Anh Thơ từng bị so sánh là già hơn nhiều

so với chồng dù cô chỉ hơn Bình Minh 4 tuổi. Tuy nhiên, nhờ chăm chỉ tập luyện và thay đổi style ăn mặc, nữ doanh

nhân sinh năm 1977 được khen ngày càng trẻ ra và đẹp đôi với chồng. Ngược lại, Bình Minh trông ngày càng già hơn so với tuổi, khuôn mặt và

cả vóc dáng của anh không còn được săn chắc như lúc còn trẻ. Vượt qua những sóng gió hôn nhân bởi không ít scandal tình ái của Bình

Minh, giờ đây Anh Thơ đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng

và hai con gái. Style ăn mặc, tinh thần thoải mái cũng là những yếu tố giúp Anh Thơ ngày càng trẻ ra. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân và chồng thường xuyên khoe ảnh

cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Vợ Bình Minh là người phụ nữ giỏi giang, thành đạt. Cô từng là Giám đốc Marketing của một khách sạn lớn tại TP.HCM, một giảng viên đại học... Không chỉ xuất sắc trong công việc riêng, Anh Thơ còn giúp chồng trong

công việc khi kết nối cho anh với những người bạn quyền lực trong

showbiz Việt như: Trương Ngọc Ánh, Thanh Hằng, Hà Kiều Anh... Gia đình hạnh phúc của Bình Minh - Anh Thơ.Xem video "Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ dự sự kiện". Nguồn Bí mật Vbiz

