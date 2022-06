Chóng mặt khi "chị đại" Phương Thanh và loạt sao hẹn hò thật giả lẫn lộn

Gần đây, Phương Thanh liên tục đăng tải hình ảnh bên Doãn Chí Kiên và có những dòng chia sẻ úp mở. Để giải đáp sự tò mò của công chúng, “chị Chanh” nhanh chóng lên tiếng. Phương Thanh chia sẻ, sau khi tình cờ xem clip của Chí Kiên trên TikTok, cô mời nam doanh nhân đóng MV của mình. Theo Phương Thanh, cô và Chí Kiên đang là "anh em nương tựa" và nam doanh nhân làm bạn trai trong nghệ thuật của cô. Ảnh: FBNV Phương Thanh nói thêm: "Việc có thành cơm hay thành gạo gì thì để một thời gian nữa mới biết được". Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định, sẽ không tiết lộ hết mọi thứ cho khán giả. "Showbiz thật thật ảo ảo, Phương Thanh và Doãn Chí Kiên kể 50-50 là đẹp", Phương Thanh cho hay. Ảnh: FBNV Mới đây, Phương Thanh chia sẻ trên Dân Việt, Doãn Chí Kiên đã có vợ con đúng như tin đồn. Cũng theo nữ ca sĩ, trước khi làm mọi việc, cô đã hỏi ý kiến của Doãn Chí Kiên, nhất là việc vợ không được ghen tuông. Phương Thanh còn chia sẻ, khi đăng ảnh với Doãn Chí Kiên lên mạng xã hội, cô không khẳng định điều gì, mọi người tự ghép đôi, đồn đoán. Ảnh: Dân Việt Bị cho rằng mang chuyện tình cảm để PR sản phẩm âm nhạc, Phương Thanh chia sẻ, số cô vốn thị phi nên tùy cảm nhận của mọi người. Ngoài ra, dù có PR đi chăng nữa, "chị Chanh" cũng cho ra sản phẩm MV, liveshow đàng hoàng, chứ không nói cho vui. Ảnh: FBNV Không chỉ Phương Thanh, chuyện hẹn hò của nhiều sao Việt khác cũng khiến khán giả lẫn truyền thông quay cuồng vì những luồng thông tin khá mập mờ. Quang Lê là một trong số đó. Năm 2019, dư luận bàn tán xôn xao loạt ảnh tình cảm giữa Quang Lê và hot girl Ivy sau khi loạt ảnh thân mật giữa hai người được tung ra. Ảnh: Vietnamnet Quang Lê chia sẻ trên Vietnamnet, anh "chỉ chụp chơi cho vui thôi không có gì" còn vợ cũ của Hồ Quang Hiếu úp mở “chưa dám nói trước điều gì” về mối quan hệ giữa cô và Quang Lê. Ảnh: Dân Việt Sau khi Quang Lê và Ivy phản hồi về tin đồn hẹn hò, một số cư dân mạng tiếp tục đặt nghi vấn cả hai thực sự có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại tỏ ý nghi ngờ phải chăng Quang Lê và Ivy đưa ra thông tin không rõ ràng với mục đích gây sự chú ý. Ảnh: Dân Việt Năm 2017, hình ảnh, clip Việt Anh và Quế Vân thân mật bên nhau rò rỉ một cách nhỏ giọt. Ngoài ra, loạt chia sẻ đá xéo Quế Vân của Trần Hương - bà xã của Việt Anh khi đó làm câu chuyện trở nên rối như tơ vò. Ảnh: Người lao động Chỉ đến khi Quế Vân và Việt Anh khẳng định họ hợp tác trong dự án, cư dân mạng mới vỡ lẽ tất cả chỉ là chiêu PR của những người trong cuộc. Ảnh: Tri thức xanh Năm 2018, rộ tin đồn tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy khi phim cả hai đóng chung - "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" sắp ra mắt. Sau đó, An Nguy và Kiều Minh Tuấn thừa nhận “phim giả tình thật”. Ảnh: Thế giới điện ảnh Trước chia sẻ của An Nguy và Kiều Minh Tuấn, phản ứng của dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cư dân mạng tin rằng cặp đôi này yêu nhau thật. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu PR. Ảnh: Hoa học trò Công khai tình cảm với An Nguy khi đang trong mối quan hệ với Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn bị ném đá. Giữa ồn ào, nam diễn viên bất ngờ “quay xe”. Kiều Minh Tuấn nói rằng anh chỉ say nắng An Nguy, hối tiếc vì chia sẻ thiếu suy nghĩ làm Cát Phượng tổn thương. Việc hẹn hò thật giả lẫn lộn của Kiều Minh Tuấn khiến công chúng thực sự phát mệt. Ảnh: Công lý và xã hội Xem video "Con gái Phương Thanh nhảy". Nguồn Tiktok nhân vật

Gần đây, Phương Thanh liên tục đăng tải hình ảnh bên Doãn Chí Kiên và có những dòng chia sẻ úp mở. Để giải đáp sự tò mò của công chúng, “chị Chanh” nhanh chóng lên tiếng. Phương Thanh chia sẻ, sau khi tình cờ xem clip của Chí Kiên trên TikTok, cô mời nam doanh nhân đóng MV của mình. Theo Phương Thanh, cô và Chí Kiên đang là "anh em nương tựa" và nam doanh nhân làm bạn trai trong nghệ thuật của cô. Ảnh: FBNV Phương Thanh nói thêm: "Việc có thành cơm hay thành gạo gì thì để một thời gian nữa mới biết được". Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định, sẽ không tiết lộ hết mọi thứ cho khán giả. "Showbiz thật thật ảo ảo, Phương Thanh và Doãn Chí Kiên kể 50-50 là đẹp", Phương Thanh cho hay. Ảnh: FBNV Mới đây, Phương Thanh chia sẻ trên Dân Việt, Doãn Chí Kiên đã có vợ con đúng như tin đồn. Cũng theo nữ ca sĩ, trước khi làm mọi việc, cô đã hỏi ý kiến của Doãn Chí Kiên, nhất là việc vợ không được ghen tuông. Phương Thanh còn chia sẻ, khi đăng ảnh với Doãn Chí Kiên lên mạng xã hội, cô không khẳng định điều gì, mọi người tự ghép đôi, đồn đoán. Ảnh: Dân Việt Bị cho rằng mang chuyện tình cảm để PR sản phẩm âm nhạc, Phương Thanh chia sẻ, số cô vốn thị phi nên tùy cảm nhận của mọi người. Ngoài ra, dù có PR đi chăng nữa, " chị Chanh " cũng cho ra sản phẩm MV, liveshow đàng hoàng, chứ không nói cho vui. Ảnh: FBNV Không chỉ Phương Thanh, chuyện hẹn hò của nhiều sao Việt khác cũng khiến khán giả lẫn truyền thông quay cuồng vì những luồng thông tin khá mập mờ. Quang Lê là một trong số đó. Năm 2019, dư luận bàn tán xôn xao loạt ảnh tình cảm giữa Quang Lê và hot girl Ivy sau khi loạt ảnh thân mật giữa hai người được tung ra. Ảnh: Vietnamnet Quang Lê chia sẻ trên Vietnamnet, anh "chỉ chụp chơi cho vui thôi không có gì" còn vợ cũ của Hồ Quang Hiếu úp mở “chưa dám nói trước điều gì” về mối quan hệ giữa cô và Quang Lê. Ảnh: Dân Việt Sau khi Quang Lê và Ivy phản hồi về tin đồn hẹn hò, một số cư dân mạng tiếp tục đặt nghi vấn cả hai thực sự có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại tỏ ý nghi ngờ phải chăng Quang Lê và Ivy đưa ra thông tin không rõ ràng với mục đích gây sự chú ý. Ảnh: Dân Việt Năm 2017, hình ảnh, clip Việt Anh và Quế Vân thân mật bên nhau rò rỉ một cách nhỏ giọt. Ngoài ra, loạt chia sẻ đá xéo Quế Vân của Trần Hương - bà xã của Việt Anh khi đó làm câu chuyện trở nên rối như tơ vò. Ảnh: Người lao động Chỉ đến khi Quế Vân và Việt Anh khẳng định họ hợp tác trong dự án, cư dân mạng mới vỡ lẽ tất cả chỉ là chiêu PR của những người trong cuộc. Ảnh: Tri thức xanh Năm 2018, rộ tin đồn tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy khi phim cả hai đóng chung - "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" sắp ra mắt. Sau đó, An Nguy và Kiều Minh Tuấn thừa nhận “phim giả tình thật”. Ảnh: Thế giới điện ảnh Trước chia sẻ của An Nguy và Kiều Minh Tuấn, phản ứng của dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cư dân mạng tin rằng cặp đôi này yêu nhau thật. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu PR. Ảnh: Hoa học trò Công khai tình cảm với An Nguy khi đang trong mối quan hệ với Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn bị ném đá. Giữa ồn ào, nam diễn viên bất ngờ “quay xe”. Kiều Minh Tuấn nói rằng anh chỉ say nắng An Nguy, hối tiếc vì chia sẻ thiếu suy nghĩ làm Cát Phượng tổn thương. Việc hẹn hò thật giả lẫn lộn của Kiều Minh Tuấn khiến công chúng thực sự phát mệt. Ảnh: Công lý và xã hội Xem video "Con gái Phương Thanh nhảy". Nguồn Tiktok nhân vật