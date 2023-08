Chồng cũ Hồng Đào được khen “63 tuổi mà trông như 36“

Mới đây, trong loạt ảnh hội ngộ Cao Thái Sơn và những đàn em thân thiết, diễn viên Quang Minh gây chú ý với diện mạo ngày càng trẻ trung, phong độ. Ảnh: Cao Thái Sơn. Dù hơn ca sĩ Cao Thái Sơn gần 30 tuổi nhưng khi chụp chung một khung hình, chồng cũ Hồng Đào trông chẳng mấy chênh lệch về tuổi tác so với đàn em. Trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu, diễn viên Quang Minh còn được một khán giả khen ngợi: "Chú 63 tuổi mà cháu cứ ngỡ là 36. Bộ nào chú mặc con cũng mê hết". Nam nghệ sĩ cũng dí dỏm đáp lại: "Chú 36 tuổi nha". Ca sĩ Bằng Kiều vốn đã được khen trẻ trung, phong độ ở tuổi 50 nhưng vẫn "lép vế" về ngoại hình bên đàn anh Quang Minh. Quang Minh - Hoài Linh khi đứng cạnh nhau cũng khó đoán ai hơn tuổi. Thực tế, Hoài Linh kém chồng cũ Hồng Đào cả chục tuổi. Dù vài tháng nữa là bước sang tuổi 64 nhưng nam danh hài trông vẫn khỏe khoắn, phong độ, bảnh bao và trẻ trung hơn so với tuổi thật khá nhiều. Đời thường, Quang Minh sở hữu phong cách ăn mặc trẻ trung "hack tuổi". Nam nghệ sĩ chuộng áo phông, quần jeans kết hợp với giầy thể thao. Để giữ được vẻ ngoài trẻ trung và phong độ ở tuổi U65, nam diễn viên hải ngoại duy trì chế độ luyện tập đều đặn như tập gym hay bơi lội. Sau 4 năm ly hôn Hồng Đào, Quang Minh tận hưởng cuộc sống độc thân. Nam nghệ sĩ thế hệ 5X vẫn đi, về giữa Mỹ và Việt Nam để tham gia các dự án nghệ thuật.Xem video: "Trường Giang xúi giục Vân Sơn nhậu say xỉn về đánh đập Hồng Đào". Nguồn VieNetwork

