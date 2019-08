"Chơi lớn", Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ tiết lộ thời điểm làm đám cưới

Cách đây không lâu, Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ tiết lộ đã có bạn trai. Theo đó, người này hơn cô 3 tuổi, làm trong lĩnh vực truyền thông và là mối tình đầu. Phủ nhận chuyện bạn trai là đại gia giàu có, chân dài này cho biết anh là người tử tế, giỏi giang và tôn trọng gia đình người yêu.

Cách tiết lộ chuyện đã có người yêu của nàng hoa hậu cũng vô cùng đặc biệt. Người đẹp Ê Đê chia sẻ: "Các bạn xem kìa, hơn một năm sau đăng quang, tôi không khác gì. Ngoài mái tóc sắp dài, mọi thứ còn y nguyên, da vẫn nâu, răng khểnh vẫn đó, cơ thể vẫn vậy. Bự nhất là Hen đã có người yêu. Cảm ơn anh đã đến bên đời em".

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 không quên nhắn gửi bạn trai: "I love you so much, babe (Em yêu anh rất nhiều)".

Trong một bài phỏng vấn mới đây, nàng hậu Tây Nguyên có nhiều chia sẻ thú vị về chuyện tình cảm. H'Hen Niê bộc bạch, khi bên cạnh bạn trai cô vô cùng nhõng nhẽo, trẻ con và gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ mình là hoa hậu, người nổi tiếng.

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ bạn trai là người đàn ông vui tính, sống tình cảm. Anh biết quan tâm và chăm sóc bạn gái làm cô nhớ đến ông ngoại.

Đặc biệt, cô cũng thẳng thắn chia sẻ về vấn đề kết hôn. Nàng hậu Ê Đê cho biết, cô và bạn trai dự định ít nhất 3 đến 4 năm nữa mới làm đám cưới. Bởi cả hai đều sinh ra trong gia đình không mấy dư dả nên muốn tập trung phát triển sự nghiệp lo cho người thân.