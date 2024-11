Trương Phương giảm 16 kg, cuộc sống bên bạn trai Tây gây chú ý

Mới đây, diễn viên Trương Phương khoe giảm thành công 16 kg. Trước đó, diễn viên Thương nhớ ở ai tiết lộ, cô giảm 11 kg. Vóc dáng của Trương Phương thon gọn, gợi cảm. Nữ diễn viên đang đi lại giữa Việt Nam và New Zealand. Ở New Zealand, Trương Phương hẹn hò một chàng trai ngoại quốc. Trương Phương tiết lộ, cô và người yêu hiện tại quen biết nhau 6 năm qua. Khi biết nữ diễn viên ly hôn, người đàn ông này lập tức theo đuổi cô. Trương Phương chia sẻ bức ảnh cũ được bạn trai hiện tại chụp năm 2019. Đồng thời, cô viết: "Các bạn có tin vào duyên số không? Cuối cùng không có khăn quàng đỏ nhưng em vẫn chờ được sói ạ". Trương Phương khoe được người yêu thường xuyên tặng hoa. Nữ diễn viên phim Thương nhớ ở ai bay sang New Zealand 5 tháng trước rồi hẹn hò người yêu hiện tại. "5 tháng trước bay sang với anh. Giờ nghĩ lại mới thấy quyết định của em là đúng. Thì ra chỉ cần hai người yêu nhau thì có đi cả vòng trái đất rồi vẫn sẽ gặp lại nhau. “Yên bình" của em", Trương Phương viết. Ở nước ngoài, Trương Phương thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Nữ diễn viên khoe hội bạn thân xinh đẹp, sang chảnh trong một buổi đi chơi. Xem video "Thương nhớ ở ai tập 5". Nguồn: VFC

