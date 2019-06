Vợ cũ Huy Khánh chê H'hen Niê quê mùa, loạt sao lên tiếng

Mới đây, hình ảnh Hoa hậu H'hen Niê mang dép tổ ong đi Canada thu hút nhiều sự chú ý. Trong loạt ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mang đôi dép tổ ong màu vàng trên suốt chuyến bay dài. Hình ảnh của H'hen Niê gây tranh cãi trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng nàng hoa hậu luộm thuộm, cẩu thả. Một số khác lại yêu mến sự giản dị của cô gái dân tộc Ê Đê này. H'hen Niê chia sẻ lý do cô đi dép tổ ong bởi ngón chân bị mưng mủ, sưng to không thể mang giày thể thao hay giày cao gót. Đây là "chiến tích" sau thời gian cô tham gia ghi hình chương trình Cuộc đua kỳ thú. Tuy nhiên khi hình ảnh của H'hen Niê mang dép tổ ong đi Canada được đăng tải, vợ cũ Huy Khánh đã lên tiếng chê bai nàng hoa hậu "quê mùa lôm côm". "Một hoa hậu mà đi dép trong nhà, mặc đồ lôi thôi, ngồi chồm hổm từ trong nhà ra thế giới thì là thiếu ý thức, thiếu văn minh". "Là 1 phụ nữ, chưa nói Hoa hậu, đứng trước công cộng mang bất kì sứ mệnh nào cũng phải chỉn chu. Muốn thoải mái giản dị thì mang giày sandal hở mũi có quai hậu vẫn lịch sự. Đấy là tôn trọng công chúng và tự trọng. Sự cẩu thả suồng sã trong hình ảnh không phải là cái nên ca ngợi. Đấy là tôn trọng công chúng và tự trọng", Hoàng Anh viết. Vợ cũ của diễn viên Huy Khánh chia sẻ: "Nếu thừa tiền mà vẫn mua đồ rẻ tiền kém chất lượng dùng thì bảo do cá tính, nhưng nghèo không có khả năng phải dùng đồ rẻ tiền thì không phải phẩm chất gì để ca ngợi cả. Phải nỗ lực để hội nhập với thế giới văn minh. Nhất là đã thi thố đại diện nhan sắc cấp quốc tế. Hay ho gì việc để hình ảnh quê mùa lôm côm vậy mà ngợi ca". Trước lời chê bai của đàn chị, H'hen Niê đáp lại khá nhẹ nhàng, lịch sự. Cô bày tỏ: "Thật! Đôi lúc cũng suy nghĩ nên bỏ thói quen mê mấy cái đơn giản như vậy. Nhưng thật lòng thì thấy thoải mái với nó. Vì thích nên hay mua và hay mang và một điều nữa là nhiều người cần hơn mình, mình nghĩ thế. Nhưng cũng cảm ơn chị đã góp ý để những người phụ nữ luôn xinh đẹp, tận hưởng và hạnh phúc chị nhỉ. Em cảm ơn chị ạ". Trái với vợ cũ Huy Khánh, nhiều sao Việt lại lên tiếng bênh vực H'hen Niê. NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: "Em cứ làm những việc em thích là được em ơi". Người mẫu Lê Thúy cũng ủng hộ H'hen Niê. Á hậu Lệ Hằng, đồng đội của H'hen Niê ở Cuộc đua kỳ thú viết: "Thương em tôi, em vui và hạnh phúc là được". Ngoài ra, đa số fan đều ủng hộ H'hen Niê và cho rằng không nên quá quy tắc. Hoa hậu bình dị như vậy lại mới dễ thương. Nhiều fan cũng bày tỏ sự lo lắng cho ngón chân đau của H'hen Niê. Bản thân nàng hoa hậu chia sẻ, dù chân đau nhưng khi xuất hiện ở sự kiện cô vẫn đi giày cao gót để có được hình ảnh chỉn chu. Trong hình H'hen Niê chịu đau để có được hình ảnh đẹp nhất. H'hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau đó cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tại Thái Lan và lọt Top 5 chung cuộc. Người đẹp sinh năm 1992 được yêu mến bởi hình ảnh giản dị, mộc mạc. Cô cũng chăm chỉ làm từ thiện, tham gia các hoạt động xã hội và nói không với scandal. Xem video "H'hen Niê trở về quê nhà sau đăng quang hoa hậu". Nguồn Youtube:

Mới đây, hình ảnh Hoa hậu H'hen Niê mang dép tổ ong đi Canada thu hút nhiều sự chú ý. Trong loạt ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mang đôi dép tổ ong màu vàng trên suốt chuyến bay dài. Hình ảnh của H'hen Niê gây tranh cãi trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng nàng hoa hậu luộm thuộm, cẩu thả. Một số khác lại yêu mến sự giản dị của cô gái dân tộc Ê Đê này. H'hen Niê chia sẻ lý do cô đi dép tổ ong bởi ngón chân bị mưng mủ, sưng to không thể mang giày thể thao hay giày cao gót. Đây là "chiến tích" sau thời gian cô tham gia ghi hình chương trình Cuộc đua kỳ thú. Tuy nhiên khi hình ảnh của H'hen Niê mang dép tổ ong đi Canada được đăng tải, vợ cũ Huy Khánh đã lên tiếng chê bai nàng hoa hậu "quê mùa lôm côm". "Một hoa hậu mà đi dép trong nhà, mặc đồ lôi thôi, ngồi chồm hổm từ trong nhà ra thế giới thì là thiếu ý thức, thiếu văn minh". "Là 1 phụ nữ, chưa nói Hoa hậu, đứng trước công cộng mang bất kì sứ mệnh nào cũng phải chỉn chu. Muốn thoải mái giản dị thì mang giày sandal hở mũi có quai hậu vẫn lịch sự. Đấy là tôn trọng công chúng và tự trọng. Sự cẩu thả suồng sã trong hình ảnh không phải là cái nên ca ngợi. Đấy là tôn trọng công chúng và tự trọng", Hoàng Anh viết. Vợ cũ của diễn viên Huy Khánh chia sẻ: "Nếu thừa tiền mà vẫn mua đồ rẻ tiền kém chất lượng dùng thì bảo do cá tính, nhưng nghèo không có khả năng phải dùng đồ rẻ tiền thì không phải phẩm chất gì để ca ngợi cả. Phải nỗ lực để hội nhập với thế giới văn minh. Nhất là đã thi thố đại diện nhan sắc cấp quốc tế. Hay ho gì việc để hình ảnh quê mùa lôm côm vậy mà ngợi ca". Trước lời chê bai của đàn chị, H'hen Niê đáp lại khá nhẹ nhàng, lịch sự. Cô bày tỏ: "Thật! Đôi lúc cũng suy nghĩ nên bỏ thói quen mê mấy cái đơn giản như vậy. Nhưng thật lòng thì thấy thoải mái với nó. Vì thích nên hay mua và hay mang và một điều nữa là nhiều người cần hơn mình, mình nghĩ thế. Nhưng cũng cảm ơn chị đã góp ý để những người phụ nữ luôn xinh đẹp, tận hưởng và hạnh phúc chị nhỉ. Em cảm ơn chị ạ". Trái với vợ cũ Huy Khánh, nhiều sao Việt lại lên tiếng bênh vực H'hen Niê. NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: "Em cứ làm những việc em thích là được em ơi". Người mẫu Lê Thúy cũng ủng hộ H'hen Niê. Á hậu Lệ Hằng, đồng đội của H'hen Niê ở Cuộc đua kỳ thú viết: "Thương em tôi, em vui và hạnh phúc là được". Ngoài ra, đa số fan đều ủng hộ H'hen Niê và cho rằng không nên quá quy tắc. Hoa hậu bình dị như vậy lại mới dễ thương. Nhiều fan cũng bày tỏ sự lo lắng cho ngón chân đau của H'hen Niê. Bản thân nàng hoa hậu chia sẻ, dù chân đau nhưng khi xuất hiện ở sự kiện cô vẫn đi giày cao gót để có được hình ảnh chỉn chu. Trong hình H'hen Niê chịu đau để có được hình ảnh đẹp nhất. H'hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau đó cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tại Thái Lan và lọt Top 5 chung cuộc. Người đẹp sinh năm 1992 được yêu mến bởi hình ảnh giản dị, mộc mạc. Cô cũng chăm chỉ làm từ thiện, tham gia các hoạt động xã hội và nói không với scandal. Xem video "H'hen Niê trở về quê nhà sau đăng quang hoa hậu". Nguồn Youtube: