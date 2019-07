Chi Pu đăng dòng chia sẻ lạ giữa đêm khuya khiến dân mạng hoang mang

Trên instagram cá nhân của mình, cách đây vài giờ, Chi Pu vừa chia sẻ đoạn story đầy "lạ lẫm": "Đã nói rồi anh đừng tin em quá". Vốn được biết là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, vì thế nên dòng trạng thái này khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn, liệu Chi Pu đang có tâm sự chuyện tình cảm hay đây là lời bài hát mà cô nàng sắp cho ra mắt.

Chi Pu được biết đến qua danh xưng hotgirl với việc tham gia Miss Teen, Chi Pu được mời chụp ảnh cho các mẫu quảng cáo quần áo của các shop thời trang teen. Dần dần trở thành cái tên quen thuộc với giới trẻ.

Để đánh dấu con đường sự nghiệp của mình, Chi Pu tham gia góp mặt trong nhiều dự án phim như: phim truyền hình Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, phim điện ảnh Thần tượng, phim ngắn Cô gái trên tầng thượng do cô hợp tác sản xuất và sau này đã nhận được giải Cánh Diều Vàng cho phim ngắn xuất sắc nhất năm 2014. Nổi bật là phim sitcom 5S Online trong đó cô đóng vai Nana công chúa.

Cho đến tháng 10/2017, Chi Pu quyết định lấn sân sang âm nhạc khi cho ra mắt 2 MV "Từ hôm nay (Feel Like Ooh)" và "Cho Ta Gần Hơn". Đồng thời, cô cũng thu âm phiên bản tiếng Hàn của hai ca khúc trên và phát hành trên kênh Melon Hàn Quốc. Sau đó, cô tiếp tục ra bài hát "Có nên dừng lại (Talk To Me)", đây cũng là một bài hát gây tranh cãi trái chiều.