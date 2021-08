Chế Phong sang Mỹ, vợ cũ Thanh Thanh Hiền giờ thế nào?

Sau hơn 1 năm ly hôn với nữ nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Hiền, Chế Phong - con trai danh ca Chế Linh vừa sang Mỹ để đoàn tụ gia đình sau nhiều năm xa cách. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự quan tâm về cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ. Ảnh: Video Thúy Nga. Sau khi ly hôn, Thanh Thanh Hiền nhanh chóng lấy lại tinh thần và cũng ít nhắc về chồng cũ. Chị thường xuyên chia sẻ cuộc sống an yên bên hai con gái riêng là Tú Linh và Thái Phương. Hai con là kết quả của cuộc hôn nhân đầu của chị với NSƯT Hoàng Anh Tú. Tú Linh - con gái đầu lòng của Thanh Thanh Hiền đang du học. Trong khi đó, con gái út Thái Phương đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Do chị gái đi du học nên Thái Phương trở thành người đồng hành mới của mẹ sau khi nữ nghệ sĩ ly hôn. Thanh Thanh Hiền chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống lẫn công việc với con gái Thái Phương. Hai mẹ con thời gian gần đây thường hát chung trên một sân khấu. Trong thời gian TP Hà Nội giãn cách xã hội vì COVID-19, Thanh Thanh Hiền cùng con gái ở nhà vườn rộng lớn tại Sóc Sơn (Hà Nội) để phòng tránh dịch. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1969 chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên trong nhà vườn rợp bóng cây xanh với những thú vui tao nhã như uống trà, ca hát, cắm hoa... Thanh Thanh Hiền chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, sống an yên bên con gái ở tuổi 52. Sau biến cố hôn nhân, Thanh Thanh Hiền hoạt động nghệ thuật tích cực hơn. Gần đây, nữ nghệ sĩ gây bất ngời khi chia sẻ lần đầu tiên nhận lời mời tham gia phim truyền hình của VTV, đóng cùng NSƯT Hoàng Hải. Ở tuổi 52, nhan sắc của Thanh Thanh Hiền vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Thanh Thanh Hiền sở hữu nhan sắc vượt thời gian, làn da trắng mịn không tì vết, nụ cười tươi rạng rỡ và đặc biệt là vẫn giữ được giọng hát ngọt ngào đi vào lòng người nghe. Xem video "Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền hát Giận mà thương". Nguồn Youtube/ Thanh Thanh Hiền

