Chân dung thí sinh cao nhất ở bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Sở hữu chiều cao 1m84, Lê Nguyễn Bảo Ngọc là thí sinh cao nhất ở bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: PLO Bảo Ngọc sinh năm 2001, đến từ Cần Thơ. Cô hiện có số đo ba vòng: 87-67-96. Ảnh: PLO Bảo Ngọc (hàng sau, thứ 4 từ trái qua) mặc đơn giản ở sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong Chia sẻ trên Tiền Phong, 10X cho biết, khi được chọn vào bán kết, cô rất bất ngờ và bối rối. Ảnh: Thời đại plus Bảo Ngọc cho biết thêm, chiều cao vượt trội là một lợi thế, nhưng chắc chắn đó không phải là yếu tố quyết định. Cô nghĩ chính khả năng, sự tự tin giúp cô được chọn. Ảnh: Thời đại plus Ngoài đời, thí sinh cao nhất ở bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 khá tươi tắn, ngay cả khi để mặt mộc hoàn toàn. Ảnh: Thời đại plus Bảo Ngọc hiện là sinh viên của Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Thời đại plus Không kém cạnh Bảo Ngọc, Vũ Mỹ Ngân sở hữu chiều cao 1m82. Ảnh: FBNV Chia sẻ trên Vietnamnet, Mỹ Ngân cho biết, từ nhỏ, cô đã cao hơn bạn bè, đặc biệt vào năm lớp 9. Ảnh: FBNV Mỹ Ngân tin rằng chiều cao chính là yếu tố giúp cô ghi điểm với ban giám khảo. Ảnh: FBNV Mỹ Nhân mong muốn cải thiện thêm sự tự tin khi giao tiếp, khả năng thuyết trình. Ảnh: FBNV Mỹ Nhân và Bảo Ngọc đều được kỳ vọng tiến xa ở Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: FBNV Xem video "Hà Anh tham gia talkshow series Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

