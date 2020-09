Bản sao của Lưu Diệc Phi rút khỏi Hoa hậu Việt Nam 2020

Khi vòng hồ sơ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 sắp kết thúc, Phan Cẩm Nhi bất ngờ xin rút khỏi sân chơi nhan sắc này. Chia sẻ trên Tiền Phong về lý do không còn tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Cẩm Nhi cho biết, cô muốn ưu tiên cho các mục đích trước mắt và cần thời gian để hoàn thiện bản thân trước khi trở lại cuộc thi này. Cẩm Nhi sẽ tập trung cho việc học tập, trau dồi các kỹ năng. Bản sao của Lưu Diệc Phi vốn là thí sinh quen mặt của các cuộc thi nhan sắc. Năm 2018, Cẩm Nhi đoạt danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Sinh viên Tài năng - Thanh lịch DTU do Đại học Duy Tân tổ chức. Sau đó, người đẹp đến từ Đà Nẵng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018. Thành tích của Cẩm Nhi ở Hoa hậu Việt Nam 2018 là lọt vào chung kết. Sau Hoa hậu Việt Nam 2018, Cẩm Nhi tiếp tục trau dồi bản thân để thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Người đẹp đến từ Đà Nẵng có sự tiến bộ về kỹ năng trình diễn. Nhờ khả năng vũ đạo, Cẩm Nhi đoạt giải Best dance ở cuộc thi. Trong chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, bản sao của Lưu Diệc Phi ghi tên mình vào top 15. Xem video "Hà Anh tham gia Talkshow series Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

