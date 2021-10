Chân dung nữ đạo diễn bị Alec Baldwin bắn chết trên phim trường

Mới đây, trên phim trường “Rust”, tài tử Alec Baldwin vô tình sử dụng cây súng có chứa đạn thật đóng cảnh hành động khiến đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins qua đời. Ảnh: New York Post Trước sự ra đi của Halyna Hutchins, Alec Baldwin nghẹn ngào: “Trái tim tôi tan nát khi nghĩ đến chồng, con trai của Halyna Hutchins và tất cả những người dành tình yêu thương cho Halyna Hutchins". Ảnh: GettyNữ đạo diễn bị Alec Baldwin bắn chết trên phim trường sinh năm 1979 tại Ukraina. Cô học báo chí ở quê nhà. Ảnh: Variety Halyna tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Hoa Kỳ năm 2015 và quay một số phim ngắn trước khi bấm máy phim điện ảnh “Archenemy” (Kẻ thù không đội trời chung – 2020) với sự tham gia của Joe Manganiello. Ảnh: Instagram Halyna Hiệp hội Nhà quay phim Mỹ vinh danh Halyna là “ngôi sao đang lên” năm 2019. Ảnh: Instagram Halyna Một nhà quay phim cũng là bạn của Halyna - Michael Pessah chia sẻ: “Halyna là một người tuyệt vời, tích cực, sáng tạo và rất hào hứng khi làm phim". Ảnh: Instagram Halyna Chồng của nữ đạo diễn hình ảnh Halyna là luật sư Matthew. Cả hai kết hôn được 16 năm, có một cậu con trai 9 tuổi tên Andros. Ảnh: The sun Khi biết vợ qua đời, Matthew cho biết, không lời nào có thể diễn tả sự đau buồn của anh. Ảnh: Usmagazine Trước khi mất, Halyna đăng tải không ít hình ảnh hậu trường phim “Rust” trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram Halyna Xem video "Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà". Nguồn Truyền hình Đồng Tháp

