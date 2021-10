Đời tư tai tiếng của tài tử Alec Baldwin bắn chết người trên phim trường

Mới đây, trên phim trường “Rust” ở bang New Mexico, Mỹ, Alec Baldwin vô tình sử dụng cây súng có chứa đạn thật đóng cảnh hành động khiến nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins qua đời, đạo diễn Joel Souza bị thương nặng. Cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn nhân chứng và chưa công bố kết luận điều tra vụ việc Alec Baldwin bắn chết người trên phim trường. Ảnh: New York Post Alec Baldwin là một diễn viên người Mỹ nổi tiếng. Tài tử gạo cội tham gia nhiều phim, chương trình hài đình đám như: “30 rock”, “It's complicated”, “Mission: Impossible - Rogue nation”, “Mission: Impossible - Fallout”, “A star is born”, “Pearl harbor”, “The aviator”, “The departed”. Ảnh: Reuter Ông từng giành giải Emmy: Nam diễn viên chính xuất sắc (thể loại hài) cho vai diễn trong sitcom "30 rock" năm 2008 và năm 2009, Nam diễn viên phụ xuất sắc (thể loại hài) cho vai diễn trong chương trình hài "Saturday night live” năm 2017. "30 rock" cũng giúp Alec Baldwin đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Quả cầu vàng mùa giải 2006, 2008, 2009. Tài tử còn từng được đề cử giải Oscar 2003 dành cho vai diễn trong phim "The cooler". Ảnh: Người đưa tin Alec Baldwin gặp Kim Basinger khi đóng phim chung vào năm 1990. 3 năm sau, cặp đôi kết hôn. Năm 1995, Kim Basinger sinh con gái Ireland. Ảnh: Eonline Alec Baldwin và Kim Basinger được xem là cặp vợ chồng lý tưởng ở Hollywood cho đến khi ly hôn trong ồn ào vào năm 2002 liên quan đến việc giành quyền nuôi con. Mãi sau này, mối quan hệ giữa nam tài tử và vợ cũ mới bớt căng thẳng. Ảnh: Eonline Alec Baldwin tái hôn vào năm 2012 với huấn luyện viên yoga Hilaria. Trong 7 năm, cặp đôi có 6 người con. Năm 2019, vợ của nam tài tử từng bị sảy thai khi đang mang bầu 4 tháng. Ảnh: Vietnamnet Tài tử phim “Trân Châu cảng” mất điểm vì không ít lần hành hung cánh săn ảnh. Ảnh: Đất Việt Năm 2014, Alec Baldwin bị bắt khi gây rối trật tự công cộng và đạp xe ngược chiều tại New York (Mỹ). Ảnh: Lao động Tháng 1/2019, Alec Baldwin ra tòa do có đơn tố cáo ông đấm một người đàn ông khi hai bên tranh cãi về chỗ đậu xe phía trước một chung cư tại Manhattan, nơi nam diễn viên ở vào ngày 2/11/2018. Alec Baldwin cho biết một người thân trong gia đình đã giữ chỗ đậu cho ông nhưng bị người khác len vào nên mới xảy ra tranh cãi. Do nhận tội, ông phải dự một lớp học về cách kiềm chế cơn giận và phải nộp phạt 120 USD. Ảnh: Reuter Alec Baldwin từng bị buộc phải rời khỏi máy bay vì cãi nhau với các tiếp viên hàng không yêu cầu ông dừng chơi trò chơi và tắt điện thoại. Ảnh: Zing Xem video "Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà". Nguồn Truyền hình Đồng Tháp

