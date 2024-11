Chân dung người mẫu Andrea liên quan đến tiệc ma tuý

Theo nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP HCM, nữ người mẫu, diễn viên Andrea Aybar, tên Việt là An Tây hay Nguyễn Thị An (29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) đang bị bắt giữ cùng một số người để điều tra vì liên quan đến tiệc ma túy. Ảnh: FB Andrea Aybar Andrea Aybar sinh năm 1995, tại Tây Ban Nha nhưng cùng bố và em trai chuyển đến Việt Nam sinh sống, học tập từ nhỏ. Andrea Aybar thành thạo 3 thứ tiếng: Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Ảnh: FB Andrea AybarAn Tây là người mẫu, diễn viên, MC và cũng là Tiktoker nổi tiếng. Ảnh: FB Andrea Aybar An Tây bắt đầu nổi tiếng từ năm 2012 ở làng mẫu phía Bắc với vai trò mẫu nhí, trình diễn trên các sàn thời trang. Đây cũng là bước đệm giúp cô hoạt động với vai trò người mẫu chuyên nghiệp, tại nhiều sự kiện lớn trong nước. Ảnh: FB Andrea Aybar Người mẫu An Tây cũng lấn sân làm diễn viên, góp mặt diễn xuất trong một số bộ phim, đóng MV ca nhạc như: Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Để mai tính 2, Những ngọn nến trong đêm,... và gần đây nhất là Nhà trọ Balanha năm 2020. Ảnh: FB Andrea Aybar Những năm trở lại đây, An Tây chủ yếu hoạt động với vai trò người mẫu, nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội và định hướng kinh doanh online. Ảnh: FB Andrea Aybar Hiện tại, cô sở hữu kênh TikTok riêng với 4,7 triệu người theo dõi và hơn 136 triệu lượt yêu thích. Ảnh: FB Andrea Aybar Là cái tên khá nổi tiếng trong làng mẫu nhưng An Tây lại vướng không ít lùm xùm. Ảnh: FB Andrea Aybar Năm 2012, cô bị chỉ trích khi thường xuyên chụp ảnh nội y phản cảm, có nhiều phát ngôn gây tranh cãi, nhất là lần nêu quan điểm về quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi. Ảnh: FB Andrea Aybar Năm 2013, vụ Yanbi đánh An Tây giữa phố Hà Nội trở thành chủ đề gây bàn tán. Ảnh: FB Andrea Aybar Vào tháng 8/2023, An Tây từng vướng ồn ào bị cắt sóng ở The New Mentor, khi trên mạng xã hội lan truyền clip hậu trường nghi vấn cô dùng chất cấm. Sau đó, cô lên tiếng phủ nhận. Ảnh: FB Andrea Aybar Những tai tiếng về đời tư khiến sự nghiệp của Andrea Aybar từng có giai đoạn trượt dốc. Cô ít xuất hiện hơn. Phải đến năm 2020, Andrea Aybar mới bắt đầu hoạt động tích cực trở lại. Ảnh: FB Andrea AybarXem video: "Nhà trọ Balanha tập cuối". Nguồn VTV

