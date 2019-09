Cận cảnh bó hoa toàn tờ 500 nghìn Phan Mạnh Quỳnh tặng bạn gái

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Huỳnh Khánh Vy - bạn gái hot girl của ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh hạnh phúc khoe được chồng chưa cưới tổ chức sinh nhật tuổi 25 cho mình. Bạn gái của Phan Mạnh Quỳnh còn gửi lời nhắn nhủ bạn bè và bạn trai: "Hôm nay thật hạnh phúc! Cảm ơn những người thân - người thương trong cuộc đời của Vy đã cùng Vy trải qua ngày sinh nhật 25 - một lứa tuổi cũng là một cột mốc của đời người con gái... Cảm ơn chồng chưa cưới của tui đã lo chuẩn bị xông pha để tổ chức nên buổi tiệc ấm cúng ngày hôm nay, cảm ơn anh yêu nhiều!".Bạn gái của tác giả ca khúc "Vợ người ta" còn khiến chị em phải ghen tỵ khi được nam nhạc sĩ tặng bó hoa hồng to đùng, bên trong được kết bởi những tờ tiền 500 nghìn đồng cực "chất". Huỳnh Khánh Vy thậm chí còn tiết lộ bó hoa bằng tiền chỉ là tượng trưng. Chẳng khó để đoán, người đẹp nhận được món quà tinh thần lẫn vật chất từ bạn trai còn nhiều hơn thế. Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ trong một bài phỏng vấn hồi đầu năm rằng, hai người không chỉ yêu chân thành, không vụ lợi, mà còn xem nhau là mối tình cuối của mình. Mối tình đẹp của Phan Mạnh Quỳnh và vợ chưa cưới đã kéo dài được 4 năm. Phan Mạnh Quỳnh gửi lời nhắn nhủ: "Bạn ấy tuổi 25. Và câu chuyện đã gần được 4 năm... Happy Birthday! Love you so much!". Khánh Vy đáp lại hài hước: "Cảm ơn bạn trai nhiều nha, 4 năm rùi cơ đấy, định quen qua đường mà giờ chắc quen tới qua đời luôn quá, mà lần sau bạn trai bỏ cái vụ ghép chữ hồng cam sến rện vô tấm ảnh anh nha". Cặp đôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Hot girl sinh năm 1994 ngày càng "lên hương" nhan sắc. Khánh Vy thường xuyên đăng ảnh khoe 3 vòng gợi cảm, đôi chân thon dài, nước da trắng nuột nà. Khánh Vy từng theo học chuyên ngành mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2 Nha Trang. Người đẹp sau đó lại rẽ hướng sang kinh doanh online và theo đuổi công việc của một người mẫu, diễn viên tự do. Khánh Vy từng lọt Top 50 gương mặt nổi bật của The Face 2017. Vợ sắp cưới của Phan Mạnh Quỳnh đang hướng tới hình ảnh một nữ doanh nhân xinh đẹp và thành đạt. Có bạn gái xinh đẹp thế này, bảo sao nam ca sĩ phải "chết mê", quyết lấy làm vợ. Xem video "Phan Mạnh Quỳnh thực hiện MV về cuộc đời Hàn Mặc Tử". Nguồn VTC14:

