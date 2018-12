BTC Grammy gây thất vọng khi đề cử nhóm nhạc Kpop

Đến hẹn lại lên, giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh Grammy vừa công bố danh sách đề cử gồm 84 hạng mục khác nhau. Tuy nhiên, bản danh sách này đang gây tranh cãi trong giới yêu nhạc.

Theo đó, ở hạng mục "Best recording package" (Bìa album xuất sắc nhất), nhóm BTS bất ngờ xuất hiện trong các đề cử. Dĩ nhiên, người hâm mộ của nhóm BTS đang rất tự hào về điều này. Vì lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử một nhóm nhạc Kpop có mặt trong danh sách đề cử của Grammy.

Album của BTS được đề cử Grammy nhờ... bìa đẹp.

Nhưng nhiều khán giả quốc tế lại không hài lòng về điều. Các ý kiến bày tỏ sự thất vọng dành cho Grammy 2018 , cho rằng BTC đưa tên BTS vào danh sách đề cử là để câu view, tăng sự chú ý khi tỷ suất xem sự kiện trao giải vẫn giảm đều đặn mỗi năm. Một số khán giả còn mỉa mai BTS khi được đề cử một giải phụ dành cho bìa album.

Fan Taylor Swift cũng bức xúc khi thần tượng "bất ngờ" vắng mặt trong đề cử Grammy 2018 khi nữ ca sĩ vẫn giữ nhịp hoạt động năng nổ trong năm nay.

Bỏ qua tất cả lùm xùm thì Drake là nghệ sĩ dẫn đầu danh sách này với 7 đề cử, trong đó có 3 đề cử quan trọng lần lượt là "Bài hát của năm", "Thu âm của năm" cho ca khúc God’s plan và "Album của năm" cho Scorpion.

Drake phủ sóng Grammy 2018 với 7 đề cử.

2018 của là một năm đại thắng của Drake khi album mới và các bài hát của anh phủ sóng mọi ngóc ngách trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Giới chuyên môn dự đoán nam rapper sẽ mang về ít nhất 2 chiếc kèn Grammy.

Cardi B và Lady Gaga dẫn đầu các nữ nghệ sĩ với 5 đề cử mỗi người. Trong đó, chỉ với ca khúc Shallow từ bộ phim ca nhạc A Star is born, Lady Gaga và Bradley Cooper đã "bỏ túi" 4 đề cử cho toàn hạng mục lớn: "Thu âm của năm", "Ca khúc của năm", "Trình diễn song tấu hoặc nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất" và "Ca khúc nhạc phim hay nhất". Màn live bài Joanne bằng Piano của Lady Gaga cũng được đề cử cho hạng mục "Trình diễn đơn ca pop xuất sắc nhất".

Lady Gaga dẫn đầu bảng nữ với 5 đề cử.

Cardi B cũng không thua kém đàn chị trong đó có 2 hạng mục quan trọng là "Thu âm của năm" cho ca khúc I like it và "Album của năm" cho Invasion of Privacy.

Cardi B nhận số đề cử ngang ngửa.

Bên cạnh đó, những nghệ sĩ trẻ như Charlie Puth, Bebe Rexha, Dua Lipa, Demi Lovato... cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được có tên trong danh sách đề cử.

Grammy là giải thưởng âm nhạc lâu đời danh giá nhất thế giới, được tổ chức vào tháng 2 hàng năm. Grammy là một trong những thước đo độ thành công của mỗi nghệ sĩ.

Lễ trao giải Grammy 2018 sẽ diễn ra vào ngày 10/2/2019 tại Trung tâm Staples ở Los Angeles, Mỹ.