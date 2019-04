Bắt gặp con trai vào nhà nghỉ với bạn gái, MC Tuấn Tú xử lý cực sốc

Về nhà đi con không hẳn là bộ phim mới, bởi thực chất nó được lấy cảm hứng từ bộ phim "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" từng gây chú ý trên sóng VTV6 cách đây vài năm với diễn xuất ấn tượng của Công Lý trong vai ông bố. Khi ấy "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" từng lấy đi nhiều nước mắt của người xem với câu chuyện gia đình cảm động của người đàn ông góa vợ nuôi 3 cô con gái.

Tuy là bộ phim được làm lại, nhiều chi tiết đã được biết trước nhưng "Về nhà đi con" vẫn có sức hấp dẫn riêng biệt nhờ kịch bản tươi mới, thêm nhiều chi tiết mang tính thời đại và đặc biệt là thu hút bởi dàn diễn viên tên tuổi, diễn xuất vô cùng chân thật. Trên fanpage của phim, người xem để lại nhiều bình luận về bộ phim, và phần đông thừa nhận tập nào lên sóng họ cũng khóc. Thậm chí có người còn thừa nhận nhờ "Về nhà đi con" mà họ quay trở lại xem phim Việt Nam.

Bộ phim Về nhà đi con gây xúc động với khán giả. Những tập gần đây, tất cả nhân vật đều đã lộ rõ tính cách. Trong đó, Liễu với diễn xuất của diễn viên Thủy Tiên trở thành nhân vật tai quái, "độc mồm độc miệng" và bị ghét nhất phim. Còn Tuấn Tú trở thành ông bố gây tranh cãi khi mua bao cao su cho con trai.



Cụ thể, trong tập 3 của phim phát sóng trước đó, Quốc (Tuấn Tú) nổi cơn thịnh nộ khi thấy con trai là Bảo (Quang Anh) cùng bạn học nữ là Dương (Bảo Hân) vào khách sạn thuê phòng. Bảo là một sinh viên còn khá trẻ con và ngây thơ, cậu luôn nhất nhất nghe theo mọi mệnh lệnh của cô bạn thân Dương.

Lần này, cô bé lại kéo cậu bạn thân Bảo vào khách sạn thuê phòng vì lý do cá nhân. Không may, cả hai bị bố của Bảo phát hiện. Thấy con trai đi thuê phòng khách sạn, ông bố không khỏi nghĩ sâu xa và hiểu lầm con trai nhưng sau đó lý do thực sự được chia sẻ.

Hiện tại phim đã phát sóng được 11 tập. Những tranh cãi về bộ phim bắt đầu xuất hiện khi ông bố trẻ Quốc chủ động mua bao cao su cho con trai. Tình tiết ông bố có thói quen đi bar cũng khiến nhiều người xem bất ngờ.

Trong tập phim Quốc có mặt ở quán bar đúng lúc thấy con trai cùng cô bạn thân tới đó. Quốc vô cùng mãn nguyện khi Dương - cô bạn của cậu con trai nhảy vào táng cho gã đồng tính vừa gạ gẫm con mình một đòn. Sau đó, khi biết con và bạn thân không đủ tiền trả ở bar, Quốc đã chi trả toàn bộ.

Một số cư dân mạng cho rằng việc một ông bố hay đi bar sẽ dễ dẫn đến ảnh hưởng không tốt cho con cái. Tuy nhiên, số khác cho rằng xã hội hiện đại, đi bar không có gì xấu, và dành lời khen ngợi cách xây dựng nhân vật ông bố này. Việc Quốc mua bao cao su cho con trai cũng là vì lo lắng cho con. Tuy nhiên cũng có nhiều có ý kiến không đồng tình với việc làm của Quốc.

So sánh hai ông bố - Quốc (bố của Bảo) và Sơn (bố của Dương), một khán giả nhận xét: "Thấy cảnh ông bố mất ăn mất ngủ rồi lại mơ mà thấy tội. Đúng là ông bố không tin con của năm. Biết con mình nó dở dở ương ương mà nghe tin con vào nhà nghỉ là tin sái cổ, lại đi điều tra, lo nghĩ sinh bệnh mà không ngẫm tới tính cách với con người nó. Ông bố của cậu con trai mới chất, mới chuẩn thực tế".

Trao đổi với báo Lao Động, nam diên viên Tuấn Tú cho rằng, trong xã hội hiện nay, các bậc phụ huynh cần biết đối diện với những thực tế trong đời sống và sự phát triển tâm sinh lý của con cái.

Nam diễn viên bộc bạch: “Đã qua rồi cái thời bố mẹ cấm đoán mà phải trở thành một người bạn thực sự với con cái, chia sẻ và lớn lên cùng con kể cả trong những thành công và thất bại. Dĩ nhiên, mình cũng sẽ nghiêm khắc với con, dạy con bằng những trải nghiệm của tuổi trẻ nhưng vẫn phải rất hiểu tâm lý của tuổi mới lớn. Mua bao cao su hay cùng đi bar với con trai không phải là việc gì đó quá… ghê gớm”.

Vai diễn Quốc cho thấy một Tuấn Tú "lột xác" khỏi hình ảnh thư sinh ngày nào. Thay vào đó, anh mang vào phim một ông bố nhiều trải nghiệm, già dặn. Anh thừa nhận để hóa thân nhân vật thật nhất, anh đã làm già bản thân mình. Anh để râu cũng là vì thế.