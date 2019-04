Nhìn lại khoảnh khắc tình cảm giữa Diễm My 9x và mẹ

Mẹ ruột của Diễm My 9x qua đời ở tuổi 58 sau 2 tuần nhập viện vì sốt khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của nữ diễn viên vô cùng xót xa. Ảnh: Khám phá Năm Diễm My 11 tuổi, bố mẹ của cô ly hôn và mẹ là người luôn theo sát nữ diễn viên từ nhỏ đến khi trưởng thành. Ảnh: Khám phá Trong cuộc phỏng vấn trên Lifestyle năm 2015, mẹ của Diễm My từng cho biết , tất cả tiền kiếm được con gái đều đưa cho bà quản lý. Ảnh: Lifestyle "Tất cả tiền của con gửi, tôi đều cho vào tài khoản tiết kiệm để dành cho con", bà nói. Ảnh: Lifestyle Theo lời mẹ của Diễm My, con gái của bà rất ngoan, luôn về nhà sớm trừ phi vì công việc và cũng không tụ tập bạn bè nơi vũ trường hay tại các cuộc chơi bời lêu lổng. Ảnh: FBNV Mẹ của Diễm My bị bệnh nhiều năm nay. Ảnh: Vietnamnet Bà từng cùng con gái xuất hiện trong chương trình "Chuẩn cơm mẹ nấu". Ảnh: Petrotimes Khoảnh khắc tình cảm của Diễm My bên mẹ lúc sinh thời. Ảnh: Zing Sự ra đi của đấng sinh thành là cú sốc lớn đối với Diễm My. Ảnh: Zing Đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ chia sẻ với nỗi đau mất mẹ của Diễm My. Ảnh: Zing Xem video "Diễm My - Hứa Vĩ Văn ra mắt sách ảnh hành trình quay phim". Nguồn Youtube/vtc

