Bảo Anh mặc nóng, khoe hình xăm gợi cảm đốt mắt khán giả

Tối 28/3, Bảo Anh đã thu hút nhiều sự chú ý khi tham dự một sự kiện ở TP.HCM và xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ.



Theo đó, nữ ca sĩ diện trang phục đỏ cut-out, khéo khoe vòng eo thon gọn, hình xăm khổ lớn bên hông cùng đôi chân dài nuột nà.



Trên sân khấu, nữ ca sĩ đã vừa hát vừa nhảy đầy sôi động khi thể hiện 3 ca khúc "In the night", "Leave me alone", "Như lời đồn".



Trong những năm gần đây, Bảo Anh thường được biết đến như một cô ca sĩ ‘tắc kè hoa’, không ngại thay đổi hình ảnh.



Trước đây, người ta thường gọi Bảo Anh là ‘nữ hoàng sầu muộn’ của Vpop khi thường xuyên hát những bài ballad buồn, bị lụy, thì giờ đây, cô nàng đã chứng minh được bản thân có thể biến hoá linh hoạt với nhiều dòng nhạc.



Chia sẻ thêm về kế hoạch mới, Bảo Anh cho biết cô đang ráo riết chuẩn bị ra mắt ca khúc mới vào nửa đầu năm 2019. Bài hát này cũng được hứa hẹn sẽ gây "bão" mạng xã hội không kém bản hit "Như lời đồn".



